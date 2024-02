Murió Carl Weathers, actor de 'The Mandalorian' y 'Rocky', a los 76 años

Quién era Carl Weathers

Nacido el 14 de enero de 1948 en Nueva Orleans, Weathers apareció en más de 75 películas y programas de televisión durante sus 50 años de carrera cinematográfica. Graduado de la Universidad Estatal de San Diego (donde pronunció el discurso de graduación de 1987), Weathers comenzó su carrera a principios de la década de 1970 como invitado en series de televisión tan exitosas como ''Good Times'', ''S.W.A.T.'', ''The Six Million Dollar Man'' y ''Cannon''. A medida que avanzaba la década, apareció en episodios de ''Starsky & Hutch'', ''Barnaby Jones'', ''Switch'', ''The Streets of San Francisco'' y otros programas populares.