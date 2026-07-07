Murió el actor Luis Margani, protagonista de la película "Mundo grúa"

Margani tenía 77 años.

El cine argentino está de luto ante la triste noticia del fallecimiento del actor Luis Margani, reconocido por interpretar a “Rulo” en la película Mundo grúa, a sus 77 años. La Asociación Argentina de Actores despidió al artista con un emotivo posteo en sus redes sociales oficiales, en el que confirmó su triste desenlace.

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Según confirmó la entidad que nuclea a los actores el fallecimiento se produjo el pasado domingo 5 de julio.

"Con profundo pesar despedimos al actor Luis Margani. A lo largo de su carrera construyó personajes de gran humanidad y autenticidad en cine, teatro, TV y plataformas. Acompañamos con nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos en este doloroso momento", expresó la entidad en su comunicado.

Falleció el actor Luis Margani. A lo largo de su carrera construyó personajes de gran humanidad y autenticidad en cine, teatro, TV y plataformas. Acompañamos a sus familiares, amistades y seres queridos en este doloroso momento.https://t.co/OTquAlWThy pic.twitter.com/0a55pZ9li1 — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) July 6, 2026 La extensa trayectoria de Luis Margani Nacido en Sicilia, Italia, Margani tuvo un inicio singular en el mundo artístico. En la década del 70 integró la banda musical "Séptima Brigada", reconocida por la canción "Paco Camorra", siendo su primer paso en una larga trayectoria en las artes.

Su siguiente paso fue en la actuación, cuando el director Pablo Trapero lo convocó para protagonizar el film Negocios en 1995.

Sin embargo, su gran salto a la fama fue con su interpretación de "Rulo" en la película Mundo grúa, actuación que le valió el Cóndor de Plata al Actor Revelación otorgado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina. En su abanico de proyectos cinematográficos se encuentran películas como La fuga, Una noche con Sabrina Love, El favor, Industria argentina, Forajidos de la Patagonia, El cazador, Doble discurso, La suerte está echada, Palermo Hollywood, La sublevación y más producciones nacionales e internacionales. Tambien tuvo participaciones en televisión, en proyectos como Tumberos, Resistiré, Luna Salvaje, Los Roldán, Costumbres argentinas, Mujeres asesinas, Educando a Nina, Collar de esemeraldas, TV por la Inclusión, Son amores, Viudas e hijos del rock and roll, Tratame bien, Los exitosos Pells y protagonizó la serie El presidente, donde interpretó a Julio Grondona.

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