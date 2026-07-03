Murió Susana Freyre, reconocida actriz con una destacada trayectoria en cine, teatro y televisión + Agregar ámbito en









A lo largo de su trayectoria desarrolló una importante labor en Argentina, Brasil, México y Venezuela, consolidando una destacada proyección internacional.

Freyre tenía 97 años.

Susana Freyre, actriz que dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión, consolidándose como una de las artistas más reconocidas de su generación, falleció en São Paulo, Brasil, a sus 97 años. La noticia del su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores.

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Nacida en Rosario, provincia de Santa Fe, el 5 de septiembre de 1929, Susana Guenola Zubiri, artísticamente conocida como Susana Freyre, inició su carrera artística durante la época de oro del cine argentino.

Despedimos a la actriz Susana Freyre, quien falleció en São Paulo, Brasil. Dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión, consolidándose como una de las artistas más reconocidas de su generación. https://t.co/hFp1FdPbwA pic.twitter.com/Pkq2NJZMYR — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) July 3, 2026 La extensa trayectoria de Susana Freyre A lo largo de su trayectoria desarrolló una importante labor en Argentina, Brasil, México y Venezuela, consolidando una destacada proyección internacional. En 1964 recibió el Premio Cóndor de Plata a la Mejor Actriz por su recordada interpretación en Paula cautiva, una de las actuaciones más celebradas de su carrera.

En teatro desarrolló una intensa y extensa labor interpretativa. Uno de sus primeros trabajos fue Facundo en la Ciudadela, dirigida por Orestes Caviglia. Posteriormente protagonizó numerosas obras, entre ellas El hombre de mundo, de Ventura de la Vega, presentada en el Teatro Nacional Cervantes junto a Esteban Serrador y Rosa Rosen; Así es la vida, El profesor, Gigí, Un domingo en Nueva York y Villa Verdi. En Brasil, a principios de la década del 60, protagonizó con gran éxito la obra El milagro de Ana Sullivan junto a la actriz Maria Angela.

Su trayectoria cinematográfica incluyó títulos como El canto del cisne, Las seis suegras de Barba Azul, Con el diablo en el cuerpo, La novia de la marina, ¿Por qué mintió la cigüeña?, La loca de la casa, Un ángel sin pudor, Mis amores en Río, Paula cautiva, Primero yo y La flor de la mafia.

En televisión participó en numerosos ciclos y ficciones, entre ellos Matrimonios y algo más, Teatro 13, Ciclo de teatro argentino, La buena gente, Enséñame a quererte, Mujeres en presidio, Un latido distinto, Un pueblo llamado infierno, Somos lo que somos, Eugenia, Todo tuyo, Cara a cara y Entre el amor y el poder. Fue la esposa del destacado director cinematográfico Carlos Hugo Christensen. En 2013, fue homenajeada con el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, otorgado por la Asociación Argentina de Actores y Actrices junto al Honorable Senado de la Nación, en reconocimiento a su invaluable aporte a la cultura nacional.

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