Irán ataca bases de EEUU en el Golfo Pérsico y se paraliza el tráfico en el estrecho de Ormuz

Teherán respondió con una serie de ataques a la ofensiva estadounidense del fin de semana que marcó el fin de la tregua en la guerra en Medio Oriente. Sube el petróleo.

Irán atacó instalaciones militares de Estados Unidos en todo el Golfo Pérsico y afirmó haber cerrado el estrecho de Ormuz , en respuesta a intensos ataques con misiles y drones estadounidenses durante el fin de semana.

La Guardia Revolucionaria iraní anunció el lunes que, en respuesta a los ataques estadounidenses, había atacado instalaciones militares estadounidenses en Bahréin y Kuwait , destruido sistemas de radar en Omán y alcanzado depósitos de combustible y municiones en la base aérea Príncipe Hassan, en Jordania .

El ejército de EEUU informó que el domingo atacó sistemas de defensa aérea iraníes, emplazamientos de radar costeros, capacidades de misiles y drones, y pequeñas embarcaciones, utilizando aviones, buques de guerra y drones. El recrudecimiento de la escalada disparó el precio del petróleo este lunes en el mercado energético global.

En una breve entrevista telefónica con Reuters el domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump , se refirió a los ataques del fin de semana contra Irán. "Los estamos derrotando", dijo y reiteró que considera que el alto el fuego ha terminado, aunque dejó la puerta abierta a nuevas conversaciones.

El número de buques que transitaban por el estrecho de Ormuz cayó el domingo a sus niveles más bajos en cinco semanas, según datos del sector marítimo.

Seis buques atravesaron el estrecho el domingo, según datos de seguimiento de buques de Kpler. Entre los petroleros que salieron del estrecho se encontraban el superpetrolero Humanity, cargado con 2 millones de barriles de petróleo iraní, y otro petrolero, el Capetan Andreas, que transportaba unos 500.000 barriles de productos petrolíferos kuwaitíes, según los datos. Mientras tanto, tres petroleros vacíos entraron en el Golfo Pérsico para cargar petróleo. La mayoría de los petroleros apagaron sus transpondedores al cruzar el estrecho.

La Guardia Revolucionaria iraní declaró el lunes en un comunicado que la única manera de restablecer el tráfico marítimo regular a través del estrecho era poner fin a las intervenciones militares estadounidenses en la vía marítima y advirtió que "la continua interferencia podría provocar mayores incidentes en el sector mundial del petróleo y el gas".

El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baghaei, dijo que Irán estaba buscando establecer un mecanismo conjunto con Omán para gestionar el tráfico a través del estrecho, y agregó que la presión de Estados Unidos sobre Omán había obstaculizado las conversaciones.

Tras anunciar el sábado el cierre de la vía fluvial a raíz de lo que describió como un tránsito no autorizado, Teherán declaró el domingo que el paso seguía suspendido y que se expedirían permisos una vez que se restablecieran la "estabilidad y la calma".