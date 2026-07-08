Hoy se conocieron las nominaciones a la 78.ª edición de los premios Emmy. El drama médico de HBO Max, The Pitt encabeza la lista de nominados con 25 candidaturas en la categoría de drama, mientras que la última temporada de Hacks dominó las categorías de comedia con 24 nominaciones. La nueva comedia de terror de Apple TV, Widow's Bay, le sigue con 19 nominaciones, seguida de cerca por el intrigante drama Pluribus con 18 nominaciones.
Premios Emmy 2026: se reveló la lista de nominados a lo mejor de la televisión de EEUU
Las series "The Pitt" y "Hacks" lideran las categorías de drama y comedia, seguidas de "Widow's Bay" y "Pluribus".
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Los ganadores de los premios Emmy 2026 se conocerán el lunes 14 de septiembre, fecha que cambia de su habitual horario del domingo debido a un partido de la NFL que se transmitirá por NBC (señal local encargada de la transmisión). La ceremonia, que tendrá lugar en el Peacock Theater de Los Ángeles, será presentada por la icónica actriz Mariska Hargitay, quien comienza su temporada número 28 como protagonista de Law & Order: SVU esta primavera.
Lista de nominados en las principales categorías de los premios Emmy
Actor protagonista en una serie dramática
- Sterling K. Brown, “Paradise”
- Gary Oldman, “Slow Horses”
- Mark Ruffalo, “Task”
- Rufus Sewell, “The Diplomat”
- Noah Wyle, “The Pitt”
Actriz protagonista en una serie dramática
- Carrie Coon, “The Gilded Age”
- Chase Infiniti, “The Testaments”
- Keri Russell, “The Diplomat”
- Rhea Seehorn, “Pluribus”
- Zendaya, “Euphoria”
Serie dramática
- “The Diplomat” (Netflix)
- “The Gilded Age” (HBO Max)
- “A Knight of the Seven Kingdoms” (HBO Max)“Paradise” (Hulu)
- “Paradise” (Hulu)
- “The Pitt” (HBO Max)
- “Pluribus” (Apple TV)
- “Slow Horses” (Apple TV)
- “Your Friends and Neighbors” (Apple TV)
Actor protagonista en una serie de comedia
- Yahya Abdul-Mateen II, “Wonder Man”
- Steve Carell, “Rooster”
- Matthew Rhys, “Widow’s Bay”
- Jason Segel, “Shrinking”
- Martin Short, “Only Murders in the Building”
Actriz protagonista en una serie de comedia
- Quinta Brunson, “Abbott Elementary”
- Ayo Edebiri, “The Bear”
- Elle Fanning, “Margo’s Got Money Troubles”
- Lisa Kudrow, “The Comeback”
- Jean Smart, “Hacks”
Serie de comedia
- “Abbott Elementary” (ABC)
- “The Bear” (FX)
- “Hacks” (HBO Max)
- “Margo’s Got Money Troubles” (Apple TV)
- “Nobody Wants This” (Netflix)
- “Only Murders in the Building” (Hulu)
- “Shrinking” (Apple TV)
- “Widow’s Bay” (Apple TV)
Actriz protagonista en una miniserie o serie antológica
- Claire Danes, “The Beast in Me”
- Sally Field, “Remarkably Bright Creatures”
- Carey Mulligan, “Beef”
- Sarah Pidgeon, “Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette”
- Sarah Snook, “All Her Fault”
Actor protagonista en una miniserie o serie antológica
- Riz Ahmed, “Bait”
- Jason Bateman, “Black Rabbit”
- Charlie Hunnam, “Monster: The Ed Gein Story”
- Oscar Isaac, “Beef”
- Matthew Rhys, “The Beast in Me”
Miniserie o serie antológica
- “All Her Fault” (Peacock)
- “The Beast in Me” (Netflix)
- “Beef” (Netflix)
- “DTF St. Louis” (HBO Max)
- “Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette” (FX)
Realitys
- “Dancing With the Stars” (ABC)
- “RuPaul’s Drag Race” (MTV)
- “Survivor” (CBS)
- “Top Chef” (Bravo)
- “The Traitors” (Peacock)
Programas de variedades
- “The Daily Show” (Comedy Central)
- “Jimmy Kimmel Live!” (ABC)
- “Last Week Tonight With John Oliver” (HBO Max)
- “The Late Show With Stephen Colbert” (CBS)
- “Saturday Night Live” (NBC)
Mejor actor de reparto en una serie de comedia
- Colman Domingo, “The Four Seasons”
- Paul W. Downs, “Hacks”
- Harrison Ford, “Shrinking”
- Nick Offerman, “Margo’s Got Money Troubles”
- Stephen Root, “Widow’s Bay”
- Michael Urie, “Shrinking”
- Tayler James Williams, “Abbott Elementary”
Mejor actor de reparto en una serie dramática
- Patrick Ball, “The Pitt”
- Billy Crudup, “The Morning Show”
- Shawn Hatosy, “The Pitt”
- Gerran Howell, “The Pitt”
- Jack Lowden, “Slow Horses”
- Tom Pelphrey, “Task”
- Carlos-Manuel Vesga, “Pluribus”
Mejor actor de reparto en una miniserie o película de antología
- Jason Bateman, “DTF St. Louis”
- Richard Gadd, “Half Man”
- David Harbour, “DTF St. Louis”
- Richard Jenkins, “DTF St. Louis”
- Charles Melton, “Beef”
- Nick Offerman, “Death by Lightning”
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
- Dale Dickey, “Widow’s Bay”
- Hannah Einbinder, “Hacks”
- Janelle James, “Abbott Elementary”
- Kate O’Flynn, “Widow’s Bay”
- Michelle Pfeiffer, “Margo’s Got Money Troubles”
- Megan Stalter, “Hacks”
- Jessica Williams, “Shrinking”
Mejor actriz de reparto en una serie dramática
- Taylor Deardon, “The Pitt”
- Fiona Dourif, “The Pitt”
- Allison Janney, “The Diplomat”
- Katherine LaNasa, “The Pitt”
- Sepideh Moafi “The Pitt”
- Julianne Nicholson, “Paradise”
- Karolina Wydra, “Pluribus”
Mejor actriz de reparto en una miniserie o película de antología
- Linda Cardellini, “DTF St. Louis”
- Dakota Fanning, “All Her Fault”
- Laurie Metcalf, “Monster: The Ed Gein Story”
- Joy Sunday, “DTF St. Louis”
- Youn Yuh-jung, “Beef”
- Constance Zimmer, “Love Story: John F. Kennedy & Carolyn Bessette”
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