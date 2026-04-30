El actor Sam Neill reveló que está libre de cáncer tras cinco años de tratamiento

El protagonista de "Jurassic Park" hizo público su diagnóstico por primera vez en 2023, tras haber sido confirmado el año anterior que padecía un tipo de cáncer de sangre llamado linfoma angioinmunoblástico de células T.

Sam Neill , protagonista de Jurassic Park , reveló que, tras cinco años de tratamiento, ya está libre de cáncer.

El actor hizo público su diagnóstico por primera vez en 2023, tras haber sido confirmado el año anterior que padecía un tipo de cáncer de sangre llamado linfoma angioinmunoblástico de células T. Acudió al médico y recibió el diagnóstico después de notar ganglios inflamados durante la promoción de Jurassic World Dominion (2022).

Ahora, tras casi cinco años luchando contra un cáncer en fase tres, Neill ha revelado que ha recibido el alta médica.

“He estado viviendo con un tipo particular de linfoma durante unos cinco años y estuve en quimioterapia, un proceso bastante desagradable, pero me mantenía con vida”, declaró a la cadena australiana 7News.

Añadió que, si bien se sentía "perdido" y "al borde de la muerte" cuando la quimioterapia dejó de funcionar, decidió someterse a un nuevo tratamiento de vanguardia llamado terapia con células T CAR, que funciona modificando genéticamente las células sanguíneas.

“Me acaban de hacer una tomografía y no hay cáncer en mi cuerpo. Es algo extraordinario”, dijo. “Estoy muy, muy contento de que esto sea posible”.

Ahora, aboga por que la nueva forma de tratamiento esté más disponible en su Australia natal, ya que actualmente solo se utiliza en ensayos clínicos, y dejó entrever su regreso a la actuación, añadiendo: "Es hora de que haga otra película".

Neill es más conocido por interpretar a Alan Grant en la franquicia de Jurassic Park, siendo su última aparición en el papel en Jurassic World Dominion de 2022, donde compartió reparto con sus compañeros originales Laura Dern y Jeff Goldblum.

En declaraciones anteriores sobre su lucha contra el cáncer, el actor afirmó que estaba asimilando el diagnóstico, pero que estaba decidido a pasar más tiempo con su familia. "No le tengo miedo a la muerte, pero me molestaría", declaró a The Guardian en 2023.

“Me encantaría vivir una o dos décadas más. Hemos construido todas estas preciosas terrazas, tenemos estos olivos y cipreses. Quiero estar aquí para verlo todo madurar”, añadió. “Y tengo a mis adorables nietos. Quiero verlos crecer. ¿Y qué hay de los que mueren? Me da completamente igual”.

En 2025 confirmó que estaba en remisión, tras años de incertidumbre sobre cuánto tiempo le quedaba de vida.