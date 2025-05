Netflix confirmó la fecha de estreno de la nueva película de Noah Baumbach, protagonizada por George Clooney y Adam Sandler

Al anunciar a Jay Kelly , Netflix se refirió al proyecto como una "comedia desgarradora", aunque se sabe poco más sobre él. Según la sinopsis, "Todos conoce a Jay Kelly... pero Jay Kelly no lo conoce a sí mismo".

Todos conocen a Jay Kelly, pero Jay Kelly no se conoce a sí mismo. Protagonizada por George Clooney y Adam Sandler, la nueva película de Noah Baumbach 'Jay Kelly' llega a Netflix el 5 de diciembre. pic.twitter.com/b9OC7dhs5J

El reparto también incluye a Billy Crudup, Laura Dern, Grace Edwards, Stacy Keach, Riley Keough, Patrick Wilson, Nicôle Lecky, Thaddea Graham, Jim Broadbent, Eve Hewson, Alba Rohrwacher, Lenny Henry, Josh Hamilton y Greta Gerwig.

Noah Baumbach y su relación con Netflix

Baumbach tiene una larga trayectoria con Netflix, tras haber colaborado inicialmente con la plataforma de streaming en el lanzamiento de su comedia dramática sobre una familia disfuncional, The Meyerowitz Stories (New and Selected), de 2017, protagonizada por Sandler, Ben Stiller, Dustin Hoffman y otros. Tras su aclamado éxito en Cannes, Baumbach volvió a colaborar con la plataforma en 2019 con Marriage Story, protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver, una conmovedora exploración del divorcio que obtuvo seis nominaciones al Óscar y le aseguró a Dern una estatuilla a Mejor Actriz de Reparto.

Tras el éxito de Marriage Story, Baumbach firmó un contrato exclusivo de varios años para escribir y dirigir películas para la plataforma en 2021. Lanzó su tercera película de Netflix, una adaptación de la novela posmoderna de Don DeLillo, White Noise, protagonizada por Driver y Gerwig, al año siguiente.