Netflix presentó el esperado tráiler de la película "Peaky Blinders: el hombre inmortal"









El ganador del Oscar Cillian Murphy retoma el papel del icónico Tommy Shelby en esta película épica dirigida por Tom Harper y escrita por Steven Knight.

La aclamada serie vuelve en forma de película a Netflix.

Netflix presentó el tráiler oficial de Peaky Blinders: El hombre inmortal, la película que continua la historia de la aclamada serie llega a la plataforma de streaming el 20 de marzo.

El elenco también incluye a Rebecca Ferguson (Duna, Una casa de dinamita), al nominado al Oscar Tim Roth (Perros de la calle, Los 8 más odiados) y a Sophie Rundle (After the Flood, Gentleman Jack). Completan el reparto el nominado al Oscar Barry Keoghan (Saltburn, Los espíritus de la isla) y el ganador del Primetime Emmy Stephen Graham (Adolescencia, Mil golpes

De qué trata Peaky Blinders: El hombre inmortal Birmingham, 1940. En medio del caos de la Segunda Guerra Mundial, Tommy Shelby se ve obligado a romper un exilio voluntario para enfrentar el ajuste de cuentas más destructivo de su vida. El futuro de su familia y el país están en juego, y, mientras lucha contra sus propios demonios, Tommy deberá decidir si quiere hacerle frente a su legado o convertirlo en cenizas.

Peaky Blinders_ El hombre inmortal _ Tráiler oficial _ Netflix La banda sonora de Peaky Blinders: El hombre inmortal RCA Records UK ha anunciado que la banda sonora oficial de Peaky Blinders: El hombre inmortal se lanzará el 6 de marzo.

La banda sonora incluye un total de 36 canciones, con 5 grabaciones originales completamente nuevas, que abarcan temas encargados especialmente para la película y una amplia selección de temas originales. Antony Genn y Martin Slattery, colaboradores de larga data de Peaky Blinders, regresan para componer la música original del film, mientras que Grian Chatten, de Fontaines D.C., y Amy Taylor, de Amyl & the Sniffers, aportan potentes nuevas grabaciones que suman nuevas voces al universo sonoro de Peaky Blinders. Junto al material original, la banda sonora presenta una cuidada selección de canciones de artistas que han definido el sonido de Peaky Blinders, entre ellos Nick Cave, Fontaines D.C., Lankum y McLusky. Entre los más destacados se incluyen una nueva versión grabada de “Red Right Hand” de Nick Cave, la colaboración de Grian Chatten con Lankum en “Hunting The Wren (The Immortal Man Version)” y dos reinterpretaciones transformadoras de Massive Attack: una a cargo de Grian Chatten y otra de Girl In The Year Above.

