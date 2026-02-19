Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 19 de febrero + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue opera a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 19 de febrero En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.396 para la venta.

Valor del CCL hoy, jueves 19 de febrero El dólar CCL opera a $1.446,72 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 3.6%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 19 de febrero El dólar MEP opera a $1.415,69 y la brecha con el dólar oficial es de 1.4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 19 de febrero El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.846.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 19 de febrero El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.462,50, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 19 de febrero Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s66.812, según Binance.