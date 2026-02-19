Paro de la CGT contra la reforma laboral en VIVO: cómo afecta el transporte, los servicios y la actividad

La CGT inició en los primeros minutos de este jueves su cuarto paro general contra la gestión de Javier Milei, mientras que otros espacios sindicales sumarán a la medida de fuerza una movilización a las puertas del Congreso, donde Diputados tratará el proyecto de reforma laboral.
Tensión en Panamericana: gremialistas cortaron la autopista y están cara a cara con la Gendarmería
Un grupo de trabajadores de FATE y gremios sindicales quisieron cortar el ramal Tigre, a la altura de la calle Uruguay, sentido a CABA de la Panamericana, y personal de Gendarmería se interpuso en el camino.
Dejá tu comentario