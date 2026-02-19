Paro de la CGT contra la reforma laboral en VIVO: cómo afecta el transporte, los servicios y la actividad

Live Blog Post

Nuevo round del Gobierno por la reforma laboral, esta vez en Diputados

La Libertad Avanza Diputados Mariano Fuchila

El Gobierno aceleró el tratamiento de la reforma laboral y llega con una mayoría construida para aprobar el proyecto en Diputados, en medio de un paro general anunciado por la CGT. Como se insertó una modificación sobre la redacción, el proyecto tendrá que tratarse nuevamente en la Cámara alta. La maquinaria legislativa libertaria busca tanta coordinación que ya hubo convocatoria para el Senado para el viernes 20 a las 10, en caso de que se apruebe la iniciativa.

