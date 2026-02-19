SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
19 de febrero 2026 - 08:28

Paro de la CGT contra la reforma laboral en VIVO: cómo afecta el transporte, los servicios y la actividad

Postal del paro en CABA.

Por Mariano Fuchila

Se trata de la cuarta huelga general contra la gestión Milei en contra de la reforma laboral. La medida de la CGT es sin movilización, aunque agrupaciones sociales marchan al Congreso. A las 14 Diputados inicia el tratamiento del proyecto que llega del Senado.

La CGT inició en los primeros minutos de este jueves su cuarto paro general contra la gestión de Javier Milei, mientras que otros espacios sindicales sumarán a la medida de fuerza una movilización a las puertas del Congreso, donde Diputados tratará el proyecto de reforma laboral.

Se prevé una jornada con poca actividad por el parate de la totalidad del transporte público, lo que incluye a los colectiveros de la UTA, que integra la CGT aunque no su consejo directivo. Solo funcionan algunos colectivos. En tanto, comenzaron las movilizaciones a la Ciudad por parte de agrupaciones de izquierda.

Live Blog Post

Tensión en Panamericana: gremialistas cortaron la autopista y están cara a cara con la Gendarmería

Un grupo de trabajadores de FATE y gremios sindicales quisieron cortar el ramal Tigre, a la altura de la calle Uruguay, sentido a CABA de la Panamericana, y personal de Gendarmería se interpuso en el camino.

Live Blog Post

Paro de colectivos en el AMBA: hay más de 60 líneas funcionando

Colectivos
En medio del paro y el reclamo salarial, la UTA responsabiliza a las cámaras empresarias.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó su adhesión al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) para este jueves, 19 de febrero, en rechazo a la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional a través del Congreso. Sin embargo, algunas líneas brindarán servicio con normalidad.

Live Blog Post

Nuevo round del Gobierno por la reforma laboral, esta vez en Diputados

La Libertad Avanza Diputados

El Gobierno aceleró el tratamiento de la reforma laboral y llega con una mayoría construida para aprobar el proyecto en Diputados, en medio de un paro general anunciado por la CGT. Como se insertó una modificación sobre la redacción, el proyecto tendrá que tratarse nuevamente en la Cámara alta. La maquinaria legislativa libertaria busca tanta coordinación que ya hubo convocatoria para el Senado para el viernes 20 a las 10, en caso de que se apruebe la iniciativa.

Live Blog Post

La CGT confirmó un paro por 24 horas para este jueves cuando se trate la reforma laboral

Por Gonzalo Magliano.-

conferencia cgt 2026

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó un paro nacional por 24 horas desde las 00 para este jueves cuando se trate el proyecto de reforma laboral en Diputados. El triunvirato ratificó su rechazo total al proyecto y advirtió que judicializarán la norma en caso de que se apruebe. También aseguraron que la UTA, que representa a los trabajadores de colectivos, se adherirá a la medida de fuerza.

