Netflix confirmó a Mckenna Grace como Daphne en su nueva serie live-action de "Scooby-Doo"

Mckenna Grace se unirá a la serie de acción real Scooby-Doo en Netflix . Grace interpretará a una joven Daphne Blake en el programa, que profundizará en cómo se conoció la pandilla de Mystery Inc.

Netflix anunció la serie de ocho episodios en marzo de 2025. La sinopsis oficial la describe como una versión moderna de la popular serie de dibujos animados.

"Durante su último verano en el campamento, las viejas amigas Shaggy y Daphne (Grace) se ven envueltas en un inquietante misterio en torno a un solitario cachorro de gran danés perdido que podría haber sido testigo de un asesinato sobrenatural", dice la sinopsis. "Junto con la pragmática y científica vecina de la ciudad, Velma, y el extraño, pero siempre atractivo, chico nuevo, Freddy, se proponen resolver el caso que las está arrastrando a una espeluznante pesadilla que amenaza con revelar todos sus secretos".

El papel marca el regreso de Grace a interpretar a Daphne Blake. Prestó su voz a la versión joven del personaje en la película animada "Scoob!" en 2020. Iba a repetir el papel en la precuela, Scoob! Holiday Haunt , pero Warner Bros. Discovery canceló dicha película para recortar gastos. Grace también ha interpretado a las versiones jóvenes de personajes principales en series como la serie de Netflix El mundo oculto de Sabrina y en películas como Capitana Marvel y Yo, Tonya .

Josh Appelbaum y Scott Rosenberg son los guionistas y showrunners, y también serán productores ejecutivos junto con André Nemec y Jeff Pinkner bajo su sello Midnight Radio. Greg Berlanti, Sarah Schechter y Leigh London Redman serán productores ejecutivos a través de Berlanti Productions. Warner Bros. Television será la productora. Berlanti Productions tiene actualmente un acuerdo global con WBTV, y el estudio controla los derechos de los personajes de Hanna-Barbera.

La anterior adaptación live-action de Scooby-Doo

Este no será el primer proyecto de acción real de Scooby-Doo en llegar a la gran pantalla. El más famoso, Scooby-Doo, se estrenó en 2002 y fue protagonizado por Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard y Linda Cardellini, con la voz de Neil Fanning.

La película fue un éxito de taquilla, recaudando más de 250 millones de dólares en todo el mundo. Una secuela con el mismo elenco, Scooby-Doo: Monstruos Desatados, se estrenó en 2004 y recaudó más de 180 millones de dólares. También se estrenó la película para televisión de acción real ¡Scooby-Doo! El Misterio Comienza y su secuela, que se estrenaron en 2009 y 2010.

También ha habido una amplia gama de proyectos animados de Scooby-Doo a lo largo de los años, comenzando con la serie de dibujos animados original a fines de la década de 1960. Varias encarnaciones han seguido a lo largo de los años, abarcando múltiples series animadas y películas.