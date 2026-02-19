Ron Hochstein detalló el futuro de Vicuña: u$s18.000 millones, producción top, ley de Glaciares y el RIGI

Con la publicación de su Evaluación Económica Preliminar, Vicuña Corp. dio el primer paso hacia una de las mayores inversiones mineras del planeta. Su CEO Ron Hochstein y el director José Morea detallaron cifras, riesgos y el impacto económico.

“Vicula es un descubrimiento que no se veía hace décadas y demuestra el enorme potencial minero del país”, afirmó Ron Hochstein.

La publicación de la Evaluación Económica Preliminar (PEA) de Vicuña Corp. marcó un hito para la industria: por primera vez se integran técnicamente los depósitos Josemaría y Filo del Sol en San Juan, bajo una visión única de desarrollo. El plan de los accionistas BHP y Lundin Mining contempla una inversión total estimada en u$s18.000 millones a lo largo de aproximadamente diez años , con un esquema por etapas que busca acelerar el flujo de caja inicial y reducir riesgos operativos.

Energy Report participó de una conversación con el canadiense Ron Hochstein , el CEO de Vicuña Corp ., y José Morea , country director para Argentina y Chile, donde se habló de la PEA, el nivel de inversión y producción estimadas, las exportaciones y los precios del cobre, oro y plata, el RIGI PEELP y su necesidad para avanzar, la ley de Glaciares , los proveedores locales, la relación binacional con Chile, la última reunión con Javier Milei , el consumo de agua y de qué depende la Decisión Final de Inversión , que se espera ante de fin de año.

“Vicuña es claramente una de las cinco minas más grandes del mundo en oro, cobre y plata. Es algo enorme para Vicuña y representa lo que será la mayor inversión extranjera directa en la historia del país ”, afirmó Hochstein, quien destacó la magnitud estratégica del emprendimiento no solo para la compañía sino para el posicionamiento global de Argentina. De hecho, días atrás, este medio visitó la zona donde se prevé la construcción del proyecto y participó de una travesía que expuso la magnitud logística, humana y de inversión , con los despósitos ubicados a 4.230 y a 5.200 metros sobre el nivel del mar.

El esquema por fases prevé una mina a cielo abierto con planta concentradora en la etapa inicial , seguida por el desarrollo de óxidos en Filo del Sol y finalmente la expansión integral del complejo hasta alcanzar cerca de 293.000 toneladas diarias de capacidad , junto con infraestructura como desalinizadora, transporte de concentrado y planta de tratamiento.

Los números del PEA delinean la escala del proyecto: 395.000 toneladas de cobre anuales promedio durante los primeros 25 años , junto con 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata .

"BHP ha hecho una inversión muy significativa en la adquisición de Filo del Sol y Josemaría (más de u$s3.000 millones). Esa es una señal muy clara del tipo y la magnitud del compromiso que hay de los accionistas para con Argentina", dijo Ron Hochstein.

Hochstein enfatizó la dimensión de estas cifras al señalar que “podemos hablar de casi 400.000 toneladas de cobre promedio y hay años donde eso va a ser mucho más alto, incluso cerca de 500.000 toneladas en los períodos pico, con exportaciones verdaderamente monstruosas”. Para el oro, las estimaciones más positivas prevén hasta 800.000 toneladas de exportación al año.

En la primera década completa de operación, la compañía proyecta 2,5 millones de toneladas de cobre, 5,5 millones de onzas de oro y 214 millones de onzas de plata, lo que consolidaría a Vicuña como un proveedor relevante para la transición energética global.

Desde el punto de vista económico, el CEO explicó que el proyecto podría generar unos u$s6.000 millones anuales en exportaciones a precios conservadores, utilizando supuestos de u$s4,60 por libra de cobre, u$s3.300 la onza de oro y u$s40 la onza de plata. “Si mirás los precios spot, las cifras podrían duplicarse en algunos años”, agregó, remarcando la sensibilidad positiva del flujo de ingresos frente a escenarios de mercado más firmes.

José Morea reforzó esta idea al señalar que “los u$s6.000 millones por año son una base prudente; con precios de mercado más altos, el impacto económico podría ser considerablemente mayor”.

José Morea country manager Vicuña minería "Nuestro proyecto no va a estar limitado bajo la actual ley de Glaciares, y no está limitado ni lo estará bajo la siguiente ley", dijo José Morea. Vicuña Corp.

El rol del RIGI y la estabilidad para inversiones de largo plazo

El CEO fue categórico sobre el peso del régimen de incentivos presentado inicialmente por u$s2.000 millones: “Para este proyecto, sin RIGI no habría proyecto. Es una inversión muy grande y muy larga, y lo que necesitamos es estabilidad fiscal para competir con otros países”.

Morea precisó que la iniciativa fue presentada bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), lo que permite ampliar el alcance a medida que se completen estudios y aprobaciones. “El proyecto que presentamos supera ampliamente la inversión mínima y está diseñado para acompañar el desarrollo por etapas”, indicó.

"El RIGI que presentamos es de la categoría PEELP permite el desarrollo por etapas del proyecto", dijo Morea, y agregó: "El total de la inversión será complementada la bajo el proceso RIGI, a medida que los estudios sean finalizados y presentados a la autoridad correspondiente. Nosotros presentamos un proyecto RIGI que es superior a los 2.000 millones de dólares, que es la inversión mínima comprometida", subrayó.

Morea aseguró que "si bien la inversión total no es un número público y no lo vamos a divulgar", es una cifra que corresponde a la inversión de Josemaría en la etapa 1, que son 7.100 millones de dólares, más inversiones de pre-construcción de etapa 2 y la preparación de la etapa 3.

Minería Vicuña cobre Josemaría A la izquierda de la imagen se observa parte del yacimiento de cobre Josemaría. A la derecha, con las cumbres nevadas se ven los cerros de La Rioja, fuera del proyecto Vicuña. Vicuña Corp.

Regulación ambiental y ley de glaciares

En materia ambiental, la compañía sostiene que el proyecto no enfrentará restricciones por la legislación vigente. “Nuestro proyecto no está limitado ni por la ley actual ni por su eventual adecuación”, aseguró Morea, quien consideró que una mayor claridad normativa podría facilitar la evaluación de estudios ambientales en la cordillera.

¿Necesitan la aprobación de la ley de glaciares para operar?, se le perguntó al country manager. Y José Morea respondió: "Nuestro proyecto no tiene problemas con la reforma de la ley de Glaciares, y no está limitado ni lo estará bajo la siguiente ley si se aprueba. Nuestro proyecto, el plan de trabajo que detallamos para etapa uno, dos y etapa tres, no tiene problemas con ni ningún tipo de limitaciones. Lo que puede generar el proyecto de ley de aclaración de la actual ley nacional de glaciares que el Poder Ejecutivo envió al Congreso en diciembre, es facilitarle la vida a los funcionarios provinciales a la hora de acelerar sus evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos que se vayan a desarrollar en la Cordillera de los Andes, y que, en el caso de que los funcionarios percibieran ambigüedades en la ley, ellos no se vean limitados en su accionar, tratamiento y evaluación de los estudios ambientales que presentan los privados".

Filo del Sol minería cobre Vicuña Filo del Sol es un depósito binacional de cobre, oro y plata, ubicado a 11 km de Josemaría, y con áreas sobre la frontera con Chile. Actualmente se encuentra en etapa de exploración activa. Vicuña Corp.

Logística, energía y modelo binacional

La operación se abastecerá de energía argentina, con estaciones transformadoras y una nueva línea eléctrica de alta y media tensión enganchada al Sistema Interconectado Nacional, y el concentrado se exportará desde el país, aunque la cercanía a los mercados asiáticos abre la posibilidad de optimizar la logística hacia el Pacífico en etapas posteriores.

“Para la etapa 1 usaremos infraestructura existente, pero para etapas futuras analizamos ductos de concentrado y una planta desalinizadora de gran escala”, detalló Hochstein, quien explicó que estas obras podrían desarrollarse bajo modelos de outsourcing con contratos de largo plazo.

Glaciares Filo del Sol Vicuña Minería El carácter binacional del proyecto también exigirá acuerdos entre Argentina y Chile para la fase de explotación, dado que parte de la infraestructura y logística podría ubicarse del lado chileno. Vicuña Corp.

Según explicaron los directivos, Vicuña es de carácter binacional, aunque la mayor parte de los recursos se concentran en Argentina: aproximadamente el 90% de la mineralogía de Filo del Sol se ubica en territorio argentino y el 10% en Chile, mientras que el yacimiento Josemaría y los óxidos de las primeras etapas se encuentran íntegramente del lado argentino.

La inversión total de u$s18.000 millones se realizará en Argentina y el mineral chileno -que representa menos del 10%- pagará impuestos y regalías en Chile únicamente cuando sea procesado en la planta del proyecto, sin que exista por ahora un esquema tributario especial adicional entre ambos países.

Impacto en empleo y proveedores

El desarrollo de Vicuña generará unos 5.000 empleos directos y 19.000 indirectos en promedio durante la construcción, con picos de hasta 12.000 trabajadores. En ese marco y ante la consulta de una ley que exige cupos mínimos de contatación de mano obra sanjuanina, el CEO aclaró que no es partidario de establecer cupos obligatorios de empleo local, ya que considera más efectivo trabajar junto al gobierno y las comunidades en formación técnica, educación y capacitación para generar mano de obra calificada de manera sostenible.

Según explicó, las cuotas pueden desincentivar el desarrollo profesional, mientras que el enfoque en oportunidades y entrenamiento -junto con licitaciones transparentes y mesas de trabajo con proveedores- permite fortalecer capacidades locales y fomentar asociaciones entre empresas para que más actores regionales participen en el proyecto.

Hochstein subrayó la importancia de la formación: “El foco debe estar en crear oportunidades y capacitación; cuando invertís en educación y desarrollo, todos ganan”. Y es por eso que la compañía también promueve mesas de trabajo con proveedores locales para facilitar asociaciones y fortalecer la participación regional en la cadena de valor.

La decisión final de inversión y los factores críticos

El proyecto apunta a una decisión final de inversión hacia fin de año, un proceso que dependerá de avances técnicos y regulatorios. “Tenemos que completar ingeniería, avanzar en acuerdos con San Juan y evolucionar el protocolo binacional con Chile para pasar de exploración a explotación”, explicó Hochstein, subrayando la importancia del marco institucional para un emprendimiento de esta magnitud.

La etapa 1 requerirá u$s7.100 millones de capex entre 2027 y la primera producción prevista para 2030, mientras que el resto del capital se desplegará en fases posteriores financiadas en parte con el flujo de caja generado por la operación.

Argentina como destino minero estratégico

Para los accionistas, BHP y Lundin Mining, el proyecto confirma el potencial geológico del país. Hochstein destacó que la PEA “ pone una estrella más brillante sobre Argentina como jurisdicción minera” y consideró que una eventual aprobación de la construcción reforzará aún más el interés global.

Milei Vicuña

El ejecutivo también mencionó reuniones con el presidente Javier Milei, en las que se abordó la magnitud del proyecto y el marco de incentivos necesario para su desarrollo. "La primera vez no pudimos comunicar el tamaño y la magnitud de la inversión porque no era público todavía. Así que la última vez que nos reunimos, claramente estábamos todos más felices", reveló.

Además, indicó que el protocolo de explotación del proyecto bajo el Tratado Binacional será firmado por los presidentes, con la coordinación de las cancillerías y equipos técnicos económicos de ambos países. "Del lado argentino, lo lleva adelante Cancillería, y del lado chileno es el Ministerio de Finanzas con el Ministerio de Minería", reveló.

Con recursos de clase mundial, costos operativos competitivos y un horizonte productivo de décadas, Vicuña se perfila como uno de los proyectos que podrían redefinir la oferta global de metales críticos. “Es un descubrimiento que no se veía hace décadas y demuestra el enorme potencial minero del país”, concluyó Hochstein, sintetizando la ambición de una iniciativa que, de concretarse, marcará un antes y un después en la historia minera de la región.