El thriller psicológico con Joaquín furriel que llega a Netflix entre incendios y secretos familiares

Si se busca suspenso, drama familiar y mucha tensión en medio de un desastre forestal la plataforma de streaming tiene un agregado para este fin de semana.

"Cortafuego": la nueva película de suspenso y drama española con Joaquín Furriel en Netflix

La plataforma de streaming Netflix estrenará el 20 de febrero "Cortafuego", un thriller psicológico dirigido por David Victori y la actuación de Joaquín Furriel. La película combina suspenso, drama familiar y la tensión de un incendio forestal que amenaza con consumirlo todo. Ambientada en un bosque donde el fuego avanza sin control, la trama explora los límites del duelo, la desconfianza y los secretos que emergen cuando una familia se enfrenta a una crisis extrema.

La historia se centra en Mara, una mujer que regresa a la casa de verano familiar junto a su hija Lide y otros parientes tras la muerte de su esposo. Lo que comienza como un viaje para cerrar etapas se transforma en una pesadilla cuando la niña desaparece en el bosque y un incendio obliga a evacuar la zona. Con las autoridades suspendiendo la búsqueda y el fuego acercándose, la familia decide desafiar las órdenes y adentrarse en el bosque para encontrar a Lide por sus propios medios.

cortafuego netflixx De qué se trata "Cortafuego" Mara, su hija Lide, su cuñado Luis, la esposa, Elena, y su hijo viajan a la casa de verano con el objetivo de preparar la propiedad para la venta y cerrar un capítulo doloroso tras la pérdida del padre de familia. Sin embargo, una discusión desencadena la desaparición de Lide, justo cuando un incendio forestal comienza a propagarse con rapidez. Las autoridades suspenden la búsqueda y ordenan una evacuación inmediata, pero Mara se niega a irse sin encontrar a su hija.

Aislados y sin ayuda externa, la familia se adentra en el bosque en una carrera contrarreloj. El único apoyo aparente es Santi, el guarda forestal del lugar, aunque pronto surgen sospechas que aumentan la tensión dentro del grupo. El incendio no es la única amenaza: los secretos familiares y las mentiras ocultas comienzan a salir a la luz, poniendo a prueba la confianza y la unidad de la familia.

La película explora cómo el peligro externo y las fracturas internas se entrelazan en un relato donde el tiempo juega en contra. Cada decisión puede ser fatal, y la desconfianza se instala incluso entre quienes deberían ser aliados. El clima asfixiante del incendio y la presión por encontrar a Lide antes de que sea demasiado tarde generan un suspenso constante.

Reparto de "Cortafuego" El elenco de Cortafuego está integrado por: Belén Cuesta en el papel de Mara.

Enric Auquer como Luis.

Joaquín Furriel en el rol de Santi, el guarda forestal.

Diana Gómez como Elena.

Candela Martínez y Mika Arias completan el reparto en los papeles secundarios.

