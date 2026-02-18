Paro de colectivos en el AMBA: cuáles son las líneas que paran y cuáles circulan con normalidad + Seguir en









La medida de fuerza de este jueves contra la reforma laboral alcanza a todos los medios de transporte, aunque algunas líneas prestarán servicio.

Cuáles son las líneas que paran y cuáles circulan con normalidad.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó su adhesión al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) para este jueves, 19 de febrero, en rechazo a la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional a través del Congreso. Sin embargo, algunas líneas brindarán servicio con normalidad.

Los choferes afiliados a la UTA se sumaron a la medida de fuerza de la CGT, por lo que se espera que no haya servicio de colectivos durante todo el jueves, en ningún rincón del país. Así como tampoco trenes y subte. No obstante, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las líneas de DOTA no se adherirán al paro, según supo Ámbito, y la empresa amenazó con descontarle el día a los trabajadores que se sumen a la medida.

Paro general de transporte: que líneas no funcionarán este jueves Las líneas de la ciudad de Buenos Aires y provincia que adhieren son: 1, 2, 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 26, 29, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 80, 85, 86, 88, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 102, 103, 105, 109, 110, 113, 114, 118, 119, 123, 124, 126, 129, 132, 133, 136, 140, 143, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 159, 160, 163, 166, 169, 172, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

Además, se pliegan a la medida de fuerza todas las provinciales y municipales excepto: 263; 271; 283; 299; 370; 373; 384; 385; 388; 403; 405; 410; 429; 435; 503; 514; 520; 523 y 570.

Colectivos AMBA Paro de colectivos AMBA Los choferes afiliados a la UTA se sumaron a la medida de fuerza de la CGT, por lo que se espera que no haya servicio de colectivos durante todo el jueves, en ningún rincón del país. NA Qué líneas de colectivo de DOTA brindarán servicio en el AMBA este jueves Las líneas del AMBA que funcionarán con normalidad son: 7; 8; 9; 20; 21; 24; 25; 28; 31; 32; 44; 50; 51; 56; 57; 60; 74; 75; 76; 78; 79; 84; 87; 91; 99; 100; 101; 106; 107; 108; 111; 115; 117; 127; 128; 130; 134; 135; 146; 150; 158; 161; 164; 168; 177; 188; 263; 271; 283; 299; 370; 373; 384; 385; 388; 403; 405; 410; 429; 435; 503; 514; 520; 523 y 570.

El resto de las líneas adhieren al paro de UTA este jueves junto con la CGT en contra de la Reforma Laboral. El comunicado de la UTA por el paro general "La UTA ratifica su compromiso histórico con la defensa del salario, el empleo y los derechos laborales, y convoca a los trabajadores a acompañar esta medida de fuerza en todo el territorio nacional, para corta, media, larga distancia, combi y subterráneo, con responsabilidad, unidad y conciencia, en resguardo del presente y del futuro de la actividad", exprearon en un comunicado difundido este miércoles demás, desde el gremio ferroviario de La Fraternidad anticiparon su adhesión al paro, así que los trenes quedaron igual de descartados, lo que terminará de alterar la interacción entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. También anunciaron su adhesión los gremios que forman parte de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), cuyos miembros son los choferes de taxi y de camiones, el personal de servicio marítimo y fluvial, y los aeronavegantes y pilotos. Así quedan descartados los vuelos comerciales, los servicios de navegación fluvial y marítima, el transporte de mercadería, y el subte de la Ciudad de Buenos Aires, ya que los metrodelegados anunciaron que la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) se unirá a la medida de la CGT contra la Reforma Laboral.

