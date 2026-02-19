¿Estanflación en puerta? Economistas evalúan si la Argentina ya transita esa fase y anticipan lo que viene en 2026

La estanflación remite a un fenómeno que sucede al mismo tiempo y que implica una recesión técnica, que ocurre cuando se producen dos trimestres consecutivos de caída en el Producto Bruto Interno (PBI) real, junto con un proceso de aceleración de la inflación.

La estanflación remite a un fenómeno que sucede al mismo tiempo y que implica una recesión técnica , que ocurre cuando se producen dos trimestres consecutivos de caída en el Producto Bruto Interno (PBI) real , junto con un proceso de aceleración de la inflación . Y si bien los economistas coinciden en que aún no se están dando ambas condiciones, sí se puede evidenciar una actividad económica estancada y metas con respecto a la inflación que, en el primer semestre del año, no lucen muy optimistas .

"Técnicamente no estamos en recesión porque se entra en recesión cuando hay dos trimestres consecutivos de caída del PBI y el último trimestre del año pasado, a pesar de que todo parecía que iba a dar negativo, finalmente dio positivo por una cuestión más bien metodológica. Intermediación financiera dio un crecimiento muy alto , porque en un contexto de elecciones, el spread entre tasa pasiva y activa fue muy amplio", le dijo a Ámbito Guido Zack, director de Economía de Fundar .

Por su parte, Florencia Fiorentin, economista jefe de la consultora Epyca , si bien coincidió en que aún no llegamos a transitar un período de "estanflación", señaló que sí podríamos estar camino a ella: "En términos de manual no hay estancamiento, aunque sí desaceleración del crecimiento que ya empezó a dar caída (el 3er trimestre de 2025 mostró mejora, pero el EMAE dio caída para octubre y noviembre), y sí hay, sin dudas, una aceleración de la inflación. Entonces evidentemente la economía se está encaminando a un sendero estanflacionario ".

Así, los últimos datos que conocemos del INDEC relevan que, en el tercer trimestre de 2025, el PBI , en comparación con el período anterior, mostró un incremento de 0,3% , pero la medición previa, durante el segundo trimestre del año pasado, registró una leve contracción del 0,1% desestacionalizado frente al primer trimestre. A su vez, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cayó 0,4% y 0,3% en octubre y noviembre , respectivamente, siempre en comparación con el mes anterior.

En cuanto a la inflación , en enero marcó 2,9% , máximo en 10 meses, y fue el octavo mes consecutivo en el cual la suba general de precios no desacelera respecto del mes anterior. "Desde mayo del año pasado el ritmo inflacionario, a contramano de converger al 1% de acuerdo con los objetivos y deseos del Gobierno, mostró una tendencia alcista, pasando de 1,5% a 2,9% en enero del corriente año, acumulando 21,3% en los últimos nueve meses ", explicó a Ámbito Gonzalo Semilla, director del Observatorio de Estadísticas Regionales de la Universidad Provincial del Sudoeste .

Estancamiento de la actividad: qué hay detrás

Para Guido Zack, el crecimiento de 2025 respecto de 2024 se explica por un "efecto estadístico", porque si uno toma el dato de actividad —aunque aún falta el dato de diciembre— muestra una caída interanual de -0,3% en noviembre. "Con lo cual en noviembre de 2025 la actividad fue un poco menor que en noviembre de 2024. Entonces, ¿podemos decir que estamos estancados? Sí. ¿Podemos decir que técnicamente estamos en recesión? No", aclaró.

En relación con lo que se espera para el resto del año, para este experto el nivel de actividad será "más bien planchado". Por su parte, Semilla aportó que los sectores que más generan mano de obra son el industrial, el comercial y la construcción. "En su conjunto aportan más del 40% de la mano de obra y los tres muestran signos evidentes de debilidad en los últimos dos años. Estos tres sectores aportan más del 35% del Producto Bruto Interno", detalló.

"Es decir, son sectores clave en el entramado económico, los cuales vienen perdiendo terreno frente a sectores como la intermediación financiera (más concentrado y con poca participación en la generación de empleo), la energía (con potencial aporte al PBI y mano de obra calificada concentrada) y, por último, el sector agrícola (con presencia destacada en el producto y generación de mano de obra moderada)", amplió el mismo experto.

Por su parte, Fiorentin también aportó su mirada: "Sigue cayendo la actividad de sectores altamente relevantes para la actividad total y para el empleo, como la industria manufacturera, la construcción y el comercio; y también se están estancando los salarios y sigue habiendo pérdida de puestos formales. Entonces se espera mayor estancamiento de la demanda que conduzca a un menor nivel de actividad".

Inflación: las perspectivas siguen altas

"La inflación no tiene perspectivas de moderarse en los próximos meses", aseveró Zack, quien añadió que, como se prevé que las tarifas se ajusten nuevamente, habrá un impacto inflacionario. "Es altamente probable que en este primer semestre no podamos perforar el 2% de inflación mensual y hoy el desafío es que no supere el 3%", amplió.

A su vez, Semilla agregó: "Esta problemática inflacionaria, aunque ciertamente menos dañina que pocos años atrás, sigue vigente en la economía diaria dado que impacta en los bolsillos de los consumidores, sobre todo cuando el salario real hace años viene perdiendo frente a los precios, en todos los niveles laborales, aunque fuertemente en los salarios públicos e informales. Si bien la tasa de desempleo se ubica en torno al 7%, lo que significa que no es alta respecto de otros períodos económicos, sí es cada vez mayor el porcentaje de informalidad y precariedad laboral, justamente con bajos salarios".

Entonces, con un proceso inflacionario que no parece ceder y ante la perspectiva de que la economía muestra signos de no recuperación y crecimiento, Semilla se preguntó: ¿la estanflación está a la vuelta de la esquina o ya la estamos transitando? "Si bien las proyecciones indican crecimiento del orden del 4% en 2026, muy probablemente los sectores industrial, comercial y de la construcción no formen parte de la estadística positiva", cerró.