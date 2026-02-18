Netflix advierte a ByteDance con la posibilidad de un litigio inmediato por los videos de IA de Seedance 2.0 + Seguir en









La medida siguió pasos similares de Disney, Paramount y Warner Bros., cada uno de los cuales acusó a la compañía de robar su propiedad intelectual más valiosa.

Una imangen de Stranger Things creada con la nueva IA.

Netflix amenazó a ByteDance con un “litigio inmediato” el martes, uniéndose a otros tres estudios que han condenado a la compañía por permitir la violación de derechos de autor a través de su servicio de inteligencia artificial Seedance 2.0.

Netflix envió una carta de cese y desistimiento exigiendo que la empresa china elimine su propiedad intelectual de los conjuntos de datos de entrenamiento y establezca medidas de seguridad para evitar más infracciones.

“Seedance actúa como un motor de piratería de alta velocidad, generando cantidades masivas de obras derivadas no autorizadas que utilizan los personajes, mundos y narrativas con guiones icónicos de Netflix”, escribió Mindy LeMoine, directora de litigios. “Netflix no se quedará de brazos cruzados mientras ByteDance trata nuestra valiosa propiedad intelectual como si fuera material gráfico gratuito de dominio público”.

Netflix acusó a ByteDance de permitir la infracción de Stranger Things, KPop Demon Hunters, El Juego del Calamar y Bridgerton.

En el caso de Bridgerton, la carta alega que están circulando videos que muestran representaciones no autorizadas de disfraces de la temporada 4 en un entorno de baile de máscaras.

“Estos productos reflejan vestuarios específicos y narrativamente importantes, como el vestido de 'Lady in Silver' de Sophie Baek”, escribió LeMoine. “ByteDance incluso ha promocionado este contenido usando la etiqueta #Bridgerton en sus redes sociales oficiales, como @BytePlusGlobal”. Netflix también citó videos que circulan del final de la serie Stranger Things” “que presentan reproducciones detalladas del elenco icónico, así como de los monstruos de la serie, incluidos Demogorgons y Mindflayer”. Los usuarios también han creado "crossovers no autorizados, como la inserción de personajes reales como Elon Musk en el entorno de El Juego del Calamar", afirma la carta. También alega que los usuarios han creado videoclips que reproducen el estilo visual y el diseño de personajes de "KPop Demon Hunters", incluyendo al personaje principal, Rumi. En respuesta al furor, ByteDance anunció el lunes que impondría medidas de seguridad adicionales para evitar el uso no autorizado de los derechos de autor y la imagen de los actores por parte de los usuarios de Seedance. Estas garantías no han sido suficientes para Warner Bros. ni Netflix, que enviaron cartas el martes. Seedance 2.0 parece marcar un avance significativo respecto de los generadores de video de IA anteriores, mezclando video y audio de manera relativamente fluida usando solo unas pocas indicaciones.