El dólar se mantiene por debajo de los $1.400 mientras sigue con atención el debate por la reforma laboral

La brecha contra el techo de la banda está en su mayor nivel en 7 meses. Mientras tanto, el BCRA continuó su racha compradora y ya lleva más de u$s1.000 millones en lo que va de febrero.

El ruido político es una factor clave sobre el dólar esta semana. Depositphotos

La calma cambiaria se mantiene a mediados de febrero. El dólar oficial inicia su segunda rueda de una semana breve, pero marcada por la volatilidad política ligadada al debate por la reforma laboral en el Congreso y el paro general de la CGT. En este contexto, la racha compradora del Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a extenderse durante la jornada previa.

Es en este contexto que el tipo de cambio abre a $1.396, luego de que el miércoles bajara 3,5%, prologando la tranquilidad sobre la divisa. De esta manera, la brecha contra el techo de la banda cambiaria, que es hoy es de $1594,36, alcanza los 14,2%, su nivel más alto desde el 23 de julio.

En el sector minorista, el dólar que se vende en el Banco Nación está en $1.420. Por su parte, en el sector informal, el dólar blue cotiza a $1.435, de acuerdo al relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city porteña, mientras que el dólar cripto, el tipo de cambio que nunca duerme, opera en $1.463,84, según Bitso.

Entre los dólares financieros, el dólar MEP abre a $1.415,69, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se mueve en $1.446,72. Por su parte, en el mercado de dólar futuro aún no se registran operaciones de peso.

dolar blue inversiones finanzas La brecha contra el techo de la banda está en su máximo en 7 meses. Depositphotos Acumulación de reservas y tensión político El BCRA extendió su racha de compras al adquirir u$s80 millones ayer, tras los feriados de lunes y martes. Así, suma u$s1.012 millones en lo que va del mes.

Sobre ese punto, el economista Gustavo Ber comentó que "las ininterrumpidas y sostenidas compras de divisas del BCRA de fondo", junto a "la capacidad de 'roll-over' de los vencimientos en dólares, podría acelerar el ritmo de acumulación de reservas, y así profundizar la convergencia del riesgo país". En este sentido, comentó que "los inversores buscan señales políticas y económicas que pudieran actuar como disparadores para reanudar las apreciaciones, y , en dicho sentido, las miradas se dirigen al tratamiento de la reforma laboral en Diputados". Explicó que "ello se debe no sólo a que representa un importante hito sino también a que podría ser una demostración de fuerza en el Congreso para continuar avanzando con una agenda de iniciativas que aspiren a mejorar el clima de inversión".

