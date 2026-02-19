La calma cambiaria se mantiene a mediados de febrero. El dólar oficial inicia su segunda rueda de una semana breve, pero marcada por la volatilidad política ligadada al debate por la reforma laboral en el Congreso y el paro general de la CGT. En este contexto, la racha compradora del Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a extenderse durante la jornada previa.
El dólar se mantiene por debajo de los $1.400 mientras sigue con atención el debate por la reforma laboral
La brecha contra el techo de la banda está en su mayor nivel en 7 meses. Mientras tanto, el BCRA continuó su racha compradora y ya lleva más de u$s1.000 millones en lo que va de febrero.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 19 de febrero
Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 19 de febrero
Es en este contexto que el tipo de cambio abre a $1.396, luego de que el miércoles bajara 3,5%, prologando la tranquilidad sobre la divisa. De esta manera, la brecha contra el techo de la banda cambiaria, que es hoy es de $1594,36, alcanza los 14,2%, su nivel más alto desde el 23 de julio.
En el sector minorista, el dólar que se vende en el Banco Nación está en $1.420. Por su parte, en el sector informal, el dólar blue cotiza a $1.435, de acuerdo al relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city porteña, mientras que el dólar cripto, el tipo de cambio que nunca duerme, opera en $1.463,84, según Bitso.
Entre los dólares financieros, el dólar MEP abre a $1.415,69, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se mueve en $1.446,72. Por su parte, en el mercado de dólar futuro aún no se registran operaciones de peso.
Acumulación de reservas y tensión político
El BCRA extendió su racha de compras al adquirir u$s80 millones ayer, tras los feriados de lunes y martes. Así, suma u$s1.012 millones en lo que va del mes.
Sobre ese punto, el economista Gustavo Ber comentó que "las ininterrumpidas y sostenidas compras de divisas del BCRA de fondo", junto a "la capacidad de 'roll-over' de los vencimientos en dólares, podría acelerar el ritmo de acumulación de reservas, y así profundizar la convergencia del riesgo país".
En este sentido, comentó que "los inversores buscan señales políticas y económicas que pudieran actuar como disparadores para reanudar las apreciaciones, y , en dicho sentido, las miradas se dirigen al tratamiento de la reforma laboral en Diputados".
Explicó que "ello se debe no sólo a que representa un importante hito sino también a que podría ser una demostración de fuerza en el Congreso para continuar avanzando con una agenda de iniciativas que aspiren a mejorar el clima de inversión".
