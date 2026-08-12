Netflix presentó el primer adelanto de "Animales", la nueva película de Ben Affleck

Kerry Washington, Gillian Anderson, Steven Yeun y Ray Fisher también forman parte del reparto de este próximo thriller, que supone el regreso de Affleck a la dirección cinematográfica tras “Air”.

Netflix publicó el primer adelanto de Animales, la última película dirigida por Ben Affleck , en la que también actúa junto a Kerry Washington, Gillian Anderson, Adriana Paz y más.

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Originalmente, la película iba a estar protagonizada por Matt Damon , amigo de toda la vida y colaborador habitual de Affleck, quien se retiró del proyecto debido a conflictos de agenda con La Odisea de Christopher Nolan .

Netflix publicó la sinopsis oficial de Animales junto con el lanzamiento del primer tráiler, que dice lo siguiente: “Cuando su hijo es secuestrado, un candidato a la alcaldía de Los Ángeles y su esposa se ven envueltos en una red de engaños. Mientras luchan por reunir el rescate, se ven obligados a tomar decisiones que podrían destruir su mundo”.

El reparto también incluye a Ray Fisher, Christopher Woodley, Matt Gerald, Jacob Estrada, Luis Gerardo Méndez y Steven Yeun . Connor O. McIntyre y Billy Ray escribieron el guion de Animals junto con Affleck, y Matt Damon también produce la película.

Animales reúne a Affleck con Yeun, quien coprotagonizó con él The Rip a principios de este año. También supone un reencuentro para el director y Ray Fisher, quienes compartieron pantalla en Liga de la Justicia como Batman y Cyborg, respectivamente.

Además de ser un actor y productor experimentado, Ben Affleck también se ha labrado un nombre como uno de los directores de acción más formidables de Hollywood.

Animales marca el regreso de Affleck como director tras Air (2023). Como director, probablemente sea más conocido por dirigir Argo, que ganó el Oscar a la Mejor Película en 2013. Anteriormente también dirigió Gone Baby Gone, The Town y Live By Night.

Animales llega a Netflix el 9 de octubre.