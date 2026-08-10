El nuevo K-drama que es furor en Netflix por tener una historia de amor muy distinta a las demás + Agregar ámbito en









Una fiscal pierde sus recuerdos tras un ataque y queda al cuidado de un exboxeador que asegura ser su pareja.

La producción combina comedia, suspenso y una investigación criminal que atraviesa la vida de sus protagonistas. Netflix

Netflix sumó a su catálogo una producción coreana que mezcla romance, comedia y suspenso criminal a partir de una situación bastante particular: una mujer despierta sin recuerdos y un desconocido aparece para asegurar que es su novio. La premisa ya plantea una relación cargada de dudas, mientras detrás de esa convivencia hay un peligro que todavía no desapareció.

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La propuesta se aleja de la típica fórmula romántica en la que dos personajes se conocen y, después de algunos desencuentros, terminan acercándose. Acá hay una mentira desde el comienzo, una identidad que debe ser reconstruida y un pasado que amenaza con salir a la luz. Romance y misterio avanzan prácticamente de la mano.

La historia traslada parte de su trama a un pequeño pueblo donde los personajes deberán convivir bajo circunstancias inesperadas. Netflix De qué trata Acaramelados La protagonista es Go Eun-sae, una fiscal dedicada a investigar casos de corrupción. Su vida da un giro abrupto después de quedar involucrada en un ataque que provoca que pierda la memoria. Al despertar, no sabe quién es, qué le ocurrió ni cómo terminó en una clínica rural.

En ese momento aparece Jang Tae-ha, un exboxeador que ahora trabaja como entrenador. El hombre asegura que Eun-sae es su novia y que ambos tienen una relación de varios años. El problema es bastante evidente: ella no recuerda nada de él.

La situación se vuelve todavía más extraña cuando la protagonista debe aceptar esa nueva identidad para poder seguir adelante. Tae-ha la lleva a un pequeño pueblo conocido por sus tiendas de caramelos tradicionales y comienza una convivencia que, en principio, parece sostenida sobre una enorme mentira.

Una ficción surcoreana que apuesta por una pareja protagonista fuera de los moldes habituales. Netflix Antes de perder la memoria, Eun-sae estaba siguiendo una investigación relacionada con una organización criminal. Su trabajo la había llevado a acercarse demasiado a personas poderosas, y el ataque que sufrió no fue producto de una casualidad. Tae-ha también tiene un pasado que complica las cosas. Antes de convertirse en entrenador de boxeo, estuvo relacionado con el mundo criminal. La decisión de proteger a la mujer que perdió sus recuerdos lo coloca en una posición incómoda: debe mantener una mentira para salvarla, pero al mismo tiempo empieza a quedar involucrado emocionalmente. Ahí aparece uno de los puntos más interesantes de la ficción. La relación no se construye solamente sobre atracción, sino sobre confianza, identidad y secretos. Eun-sae tiene que descubrir quién era antes del ataque y, especialmente, si puede creerle al hombre que dice conocerla mejor que nadie. Netflix: tráiler de Acaramelados Netflix: elenco de Acaramelados Jung Hae-in

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