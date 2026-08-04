Repunte en el mercado cripto: Bitcoin sube más del 2% y busca recuperar los u$s64.000 + Agregar ámbito en









La principal criptomoneda opera en un rango ajustado, con señales contradictorias sobre las negociaciones entre EE.UU. e Irán y el caso Coldcard aún sin resolución.

¿A cuánto cotiza Bitcoin este martes? Imagen: Freepik

Bitcoin (BTC) avanza más de 2% este martes y lucha por recuperar el nivel de los u$s64.000, mientras que Ethereum (ETH) sigue su estela y se acerca a los u$s1.900. El resto de las principales altcoins también opera mayoritariamente al alza, aunque el mercado se mantiene en rangos ajustados ante la ausencia de catalizadores claros.

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La cautela responde a un conjunto de factores: las señales contradictorias que siguen llegando desde las negociaciones entre EEUU e Irán, una serie de resultados empresariales por debajo de las expectativas y la persistencia del caso Coldcard, donde más de 5.000 cuentas vieron sustraídos aproximadamente 1.700 bitcoins sin que haya habido novedades en la investigación.

Strategy vendió Bitcoin por tercera vez en 2026 La principal novedad de la jornada llegó desde Strategy, el mayor tenedor corporativo de bitcoin del mundo. La compañía informó el lunes, mediante un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), que vendió 1.638 bitcoins por aproximadamente u$s105 millones entre el 27 de julio y el 2 de agosto.

Se trata de su tercera venta del año, en un contexto en el que la empresa viene desprendiéndose de parte de sus posiciones para hacer frente a sus obligaciones de capital y deuda.

El yen y el carry trade, bajo la lupa Otro frente de atención para los mercados fue la intervención conjunta de Washington y Tokio para sostener al yen japonés, una medida poco frecuente que reavivó las preocupaciones sobre el carry trade: la estrategia de financiarse barato en yenes para apostar de forma apalancada en activos de mayor rendimiento a escala global.

Si bien un yen más fuerte puede desencadenar una huida del riesgo, aunque por ahora el impacto en los mercados fue acotado. La explicación es estructural: la brecha de tasas de interés sigue siendo amplia. Mientras la Reserva Federal (Fed) mantiene su tasa de referencia en un rango de entre 3,5% y 3,75%, el Banco de Japón (BoJ) opera con una tasa del 1%. Sin una reducción de esa diferencia o sin que los inversores comiencen a deshacer voluntariamente sus posiciones financiadas en yenes, las intervenciones repetidas probablemente solo logren moderar la caída del yen sin revertirla.

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