Es la película número 1 de Netflix: la inquietante producción ciencia ficción que todos están viendo + Agregar ámbito en









Una producción reciente se convirtió en uno de los títulos más comentados del catálogo y ya concentra la atención del público.

El estreno se convirtió en uno de los títulos más buscados de los últimos días. Netflix

Netflix volvió a meter una de sus novedades en el centro de la conversación cinéfila. En apenas unos días, el estreno consiguió escalar hasta la cima de los rankings internacionales y despertó interés entre quienes buscan una historia capaz de combinar tensión, supervivencia y elementos sobrenaturales.

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El fenómeno también llama la atención por los nombres que están detrás y delante de cámara. La dupla integrada por Greta Lee y Wagner Moura ocupa el centro de la historia, mientras que la dirección está a cargo de Louis Leterrier, realizador conocido por trabajos como Ahora me ves y El increíble Hulk.

Una producción que logró captar rápidamente la atención por los protagonistas que forman parte. Netflix De qué trata La última casa La historia sigue a una familia estadounidense que lleva una vida aparentemente normal hasta que ocurre algo imposible de explicar: sus integrantes quedan encerrados dentro de su propia vivienda y descubren que no pueden atravesar puertas ni ventanas para escapar.

A partir de ese punto, el hogar deja de funcionar como refugio y se convierte en el único espacio disponible para resistir. La situación se vuelve cada vez más complicada a medida que los alimentos y otros recursos empiezan a escasear. La familia deberá encontrar maneras de sostenerse mientras intenta comprender qué fuerza está detrás del encierro.

La propuesta ya genera conversación entre los espectadores y ocupa un lugar destacado en el streaming por su increíble historia. Netflix La propuesta juega con una idea sencilla pero efectiva: ¿Qué pasaría si salir de casa dejara de ser una posibilidad? En lugar de apostar exclusivamente por persecuciones o grandes escenarios, la película concentra buena parte de su tensión en un espacio cerrado, donde cada recurso adquiere valor y la incertidumbre pesa tanto como la amenaza.

Netflix: tráiler de La última casa Netflix: elenco de La última casa Greta Lee

Wagner Moura

Gabriel Barbosa

Noah Alexander Sosnowski

Emma Ho

Audrey Anderson

Sid Edwards

Lewis Goody

Nancy Baldwin

Jed Aukin

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