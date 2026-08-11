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11 de agosto 2026 - 18:00

Es la película número 1 de Netflix: la inquietante producción ciencia ficción que todos están viendo

Una producción reciente se convirtió en uno de los títulos más comentados del catálogo y ya concentra la atención del público.

El estreno se convirtió en uno de los títulos más buscados de los últimos días.

El estreno se convirtió en uno de los títulos más buscados de los últimos días.

Netflix

Netflix volvió a meter una de sus novedades en el centro de la conversación cinéfila. En apenas unos días, el estreno consiguió escalar hasta la cima de los rankings internacionales y despertó interés entre quienes buscan una historia capaz de combinar tensión, supervivencia y elementos sobrenaturales.

El fenómeno también llama la atención por los nombres que están detrás y delante de cámara. La dupla integrada por Greta Lee y Wagner Moura ocupa el centro de la historia, mientras que la dirección está a cargo de Louis Leterrier, realizador conocido por trabajos como Ahora me ves y El increíble Hulk.

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Una producción que logró captar rápidamente la atención por los protagonistas que forman parte.

Una producción que logró captar rápidamente la atención por los protagonistas que forman parte.

De qué trata La última casa

La historia sigue a una familia estadounidense que lleva una vida aparentemente normal hasta que ocurre algo imposible de explicar: sus integrantes quedan encerrados dentro de su propia vivienda y descubren que no pueden atravesar puertas ni ventanas para escapar.

A partir de ese punto, el hogar deja de funcionar como refugio y se convierte en el único espacio disponible para resistir. La situación se vuelve cada vez más complicada a medida que los alimentos y otros recursos empiezan a escasear. La familia deberá encontrar maneras de sostenerse mientras intenta comprender qué fuerza está detrás del encierro.

La propuesta ya genera conversación entre los espectadores y ocupa un lugar destacado en el streaming por su increíble historia.

La propuesta ya genera conversación entre los espectadores y ocupa un lugar destacado en el streaming por su increíble historia.

La propuesta juega con una idea sencilla pero efectiva: ¿Qué pasaría si salir de casa dejara de ser una posibilidad? En lugar de apostar exclusivamente por persecuciones o grandes escenarios, la película concentra buena parte de su tensión en un espacio cerrado, donde cada recurso adquiere valor y la incertidumbre pesa tanto como la amenaza.

Netflix: tráiler de La última casa

Netflix: elenco de La última casa

  • Greta Lee
  • Wagner Moura
  • Gabriel Barbosa
  • Noah Alexander Sosnowski
  • Emma Ho
  • Audrey Anderson
  • Sid Edwards
  • Lewis Goody
  • Nancy Baldwin
  • Jed Aukin

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