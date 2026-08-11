Netflix volvió a meter una de sus novedades en el centro de la conversación cinéfila. En apenas unos días, el estreno consiguió escalar hasta la cima de los rankings internacionales y despertó interés entre quienes buscan una historia capaz de combinar tensión, supervivencia y elementos sobrenaturales.
Es la película número 1 de Netflix: la inquietante producción ciencia ficción que todos están viendo
Una producción reciente se convirtió en uno de los títulos más comentados del catálogo y ya concentra la atención del público.
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El fenómeno también llama la atención por los nombres que están detrás y delante de cámara. La dupla integrada por Greta Lee y Wagner Moura ocupa el centro de la historia, mientras que la dirección está a cargo de Louis Leterrier, realizador conocido por trabajos como Ahora me ves y El increíble Hulk.
De qué trata La última casa
La historia sigue a una familia estadounidense que lleva una vida aparentemente normal hasta que ocurre algo imposible de explicar: sus integrantes quedan encerrados dentro de su propia vivienda y descubren que no pueden atravesar puertas ni ventanas para escapar.
A partir de ese punto, el hogar deja de funcionar como refugio y se convierte en el único espacio disponible para resistir. La situación se vuelve cada vez más complicada a medida que los alimentos y otros recursos empiezan a escasear. La familia deberá encontrar maneras de sostenerse mientras intenta comprender qué fuerza está detrás del encierro.
La propuesta juega con una idea sencilla pero efectiva: ¿Qué pasaría si salir de casa dejara de ser una posibilidad? En lugar de apostar exclusivamente por persecuciones o grandes escenarios, la película concentra buena parte de su tensión en un espacio cerrado, donde cada recurso adquiere valor y la incertidumbre pesa tanto como la amenaza.
Netflix: tráiler de La última casa
Netflix: elenco de La última casa
- Greta Lee
- Wagner Moura
- Gabriel Barbosa
- Noah Alexander Sosnowski
- Emma Ho
- Audrey Anderson
- Sid Edwards
- Lewis Goody
- Nancy Baldwin
- Jed Aukin