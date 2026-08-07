El clásico de Jhonny Deep que regresó a Netflix: una película para volver a ver en familia + Agregar ámbito en









Una producción dirigida por Tim Burton recupera vigencia y vuelve a captar la atención de distintas generaciones con su universo visual.

Una historia que atraviesa generaciones vuelve a la plataforma de streaming. Freepik

Durante los últimos años, Netflix recuperó títulos que marcaron a varias generaciones y le dieron una nueva oportunidad frente al público. Algunas producciones encontraron una segunda vida gracias al interés de quienes las descubren por primera vez y de quienes quieren revivir aquellos recuerdos de infancia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre esos regresos aparece una propuesta dirigida por Tim Burton, un realizador reconocido por su estética particular y por crear mundos donde la fantasía convive con personajes extravagantes. Su estilo convirtió a esta adaptación en una de las películas más recordadas de los años 2000.

Personajes inolvidables para grandes y chicos. Netflix De qué trata Charlie y la fábrica de chocolate Charlie y la fábrica de chocolate es una película estrenada en 2005, basada en la novela homónima de Roald Dahl, publicada en 1964. La dirección estuvo a cargo de Tim Burton, mientras que el guion fue escrito por John August.

La historia sigue a Charlie Bucket, un chico que vive junto a su familia en condiciones económicas muy difíciles. Su vida cambia cuando consigue uno de los cinco boletos dorados escondidos en chocolates distribuidos por todo el mundo. Ese premio le permite ingresar a la misteriosa fábrica del excéntrico chocolatero Willy Wonka, un lugar que permaneció cerrado al público durante años.

Junto a otros cuatro niños ganadores, Charlie inicia un recorrido por un universo lleno de inventos, dulces imposibles y reglas muy particulares. A medida que avanza la visita, cada uno de los chicos enfrenta situaciones relacionadas con sus propios defectos y actitudes, mientras Wonka observa atentamente lo que ocurre.

Un universo visual con sello propio que marcó a más de una generación. Netflix Netflix: tráiler de Charlie y la fábrica de chocolate Netflix: elenco de Charlie y la fábrica de chocolate Johnny Depp

Freddie Highmore

David Kelly

Helena Bonham Carter

Noah Taylor

Deep Roy

AnnaSophia Robb

Julia Winter

Jordan Fry

Philip Wiegratz

Missi Pyle

James Fox

Adam Godley

Franziska Troegner

Christopher Lee

Temas Netflix

Películas