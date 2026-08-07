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7 de agosto 2026 - 17:00

El clásico de Jhonny Deep que regresó a Netflix: una película para volver a ver en familia

Una producción dirigida por Tim Burton recupera vigencia y vuelve a captar la atención de distintas generaciones con su universo visual.

Una historia que atraviesa generaciones vuelve a la plataforma de streaming.

Una historia que atraviesa generaciones vuelve a la plataforma de streaming.

Freepik

Durante los últimos años, Netflix recuperó títulos que marcaron a varias generaciones y le dieron una nueva oportunidad frente al público. Algunas producciones encontraron una segunda vida gracias al interés de quienes las descubren por primera vez y de quienes quieren revivir aquellos recuerdos de infancia.

Entre esos regresos aparece una propuesta dirigida por Tim Burton, un realizador reconocido por su estética particular y por crear mundos donde la fantasía convive con personajes extravagantes. Su estilo convirtió a esta adaptación en una de las películas más recordadas de los años 2000.

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Personajes inolvidables para grandes y chicos.

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De qué trata Charlie y la fábrica de chocolate

Charlie y la fábrica de chocolate es una película estrenada en 2005, basada en la novela homónima de Roald Dahl, publicada en 1964. La dirección estuvo a cargo de Tim Burton, mientras que el guion fue escrito por John August.

La historia sigue a Charlie Bucket, un chico que vive junto a su familia en condiciones económicas muy difíciles. Su vida cambia cuando consigue uno de los cinco boletos dorados escondidos en chocolates distribuidos por todo el mundo. Ese premio le permite ingresar a la misteriosa fábrica del excéntrico chocolatero Willy Wonka, un lugar que permaneció cerrado al público durante años.

Junto a otros cuatro niños ganadores, Charlie inicia un recorrido por un universo lleno de inventos, dulces imposibles y reglas muy particulares. A medida que avanza la visita, cada uno de los chicos enfrenta situaciones relacionadas con sus propios defectos y actitudes, mientras Wonka observa atentamente lo que ocurre.

Un universo visual con sello propio que marcó a más de una generación.

Un universo visual con sello propio que marcó a más de una generación.

Netflix: tráiler de Charlie y la fábrica de chocolate

Netflix: elenco de Charlie y la fábrica de chocolate

  • Johnny Depp
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  • Helena Bonham Carter
  • Noah Taylor
  • Deep Roy
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