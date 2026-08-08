Netflix sigue sumando clásicos de los 2000: la película protagonizada por Amanda Bynes que tenés que ver + Agregar ámbito en









Este icónico film combina familia, romance y aristocracia en una historia perfecta para quienes buscan algo de nostalgia y diversión.

Si no sabes que ver, Netflix tiene este clásico de los 2000 esperando a que lo revivas. Gentileza - Netflix

Las comedias adolescentes de los 2000 marcaron a toda una generación con historias románticas, protagonistas únicos y tramas que todavía tienen un público fiel. Más de dos décadas después, varias de esas producciones volvieron Netflix, algo perfecto para quienes quieren revivirlas y para quienes las quieren conocer.

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Dentro de ese grupo está el clásico "Lo que una chica quiere", estrenada originalmente en 2003 y dirigida por Dennie Gordon. El film reúne a Amanda Bynes, Colin Firth y Kelly Preston en una historia con la que muchos soñaron en algún momento de sus vidas, pasar de ser un adolescente normal a la aristocracia británica.

Este clásico de los 2000 es imperdible. Gentileza - Netflix De qué trata Lo que una chica quiere La historia tiene como protagonista a Daphne Reynolds, una chica estadounidense de 17 años que tiene una relación muy cercana con su madre, Libby. Aunque lleva una vida feliz y tiene un futuro lleno de posibilidades, siente desde chica que falta una parte importante de su historia, ya que nunca conoció a su padre.

Libby le contó durante años acerca del hombre británico del que estuvo enamorada antes de volver a Estados Unidos y, movida por el deseo de conocerlo, Daphne toma una decisión impulsiva y viaja sola hasta Londres para encontrarlo. Al llegar descubre que su padre no es precisamente un ciudadano común, sino que es Lord Henry Dashwood, un aristócrata británico interpretado por Colin Firth que atraviesa un momento crucial de su carrera política y no sabía que tenía una hija.

La icónica Amanda Bynes protagoniza esta película imperdible. Gentileza - Netflix Henry decide recibirla e incorporarla a su vida, pero la personalidad espontánea de Daphne choca con las reglas rígidas de la alta sociedad. Sus formas, su ropa y su manera de expresarse le generan problemas en el entorno que rodea al político, especialmente porque tan solo una pequeña polémica podría afectar sus aspiraciones electorales.

Ante esa situación, la adolescente trata de cambiar su comportamiento para encajar en el mundo de su padre. Deja de lado su personalidad, cambia su estilo y acepta participar de diferentes eventos sociales con la esperanza de fortalecer el vínculo que siempre quiso tener. Durante su estadía también conoce a Ian Wallace, un músico que se convierte en uno de sus principales apoyos. La producción tiene una duración de 1 hora y 44 minutos y es una adaptación de “The Reluctant Debutante”, historia que ya había llegado al cine en 1958. Netflix: tráiler de Lo que una chica quiere Netflix: elenco de Lo que una chica quiere Amanda Bynes como Daphne Reynolds

Colin Firth como Lord Henry Dashwood

Kelly Preston como Libby Reynolds

Oliver James como Ian Wallace

Eileen Atkins como Jocelyn Dashwood

Anna Chancellor como Glynnis Payne

Jonathan Pryce como Alistair Payne

Christina Cole como Clarissa Payne

Sylvia Syms como la princesa Charlotte

Tara Summers como Noelle

Ben Scholfield como Armistead Stuart

Cassie Powney como Peach Orwood

Connie Powney como Pear Orwood

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