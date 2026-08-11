Netflix reveló el primer adelanto de "Monstruo: La historia de Lizzie Borden" + Agregar ámbito en









El esperado nuevo capítulo de la antología "Monstruo" presenta a su primera protagonista femenina con Ella Beatty como Lizzie Borden.

Llega una nueva temporada de la serie creada por Ryan Murphy.

Netflix reveló el primer adelanto de Monster: The Lizzie Borden Story (Monstruo: La historia de Lizzie Borden), de Ryan Murphy e Ian Brennan. El esperado nuevo capítulo de la antología "Monster" se estrenará el 17 de septiembre en la plataforma de streaming.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La serie narra cómo una joven cambió la percepción que el mundo tenía de un asesino… todo gracias a un hacha. Este episodio sigue a la primera "monstruo" femenina de la serie, interpretada por Ella Beatty, junto a Vicky Krieps como Bridget Sullivan, Rebecca Hall como Abby Borden y Charlie Hunnam como Andrew Borden.

De qué trata Monster: The Lizzie Borden Story Según la sinopsis oficial: Cuando la hija reprimida de una adinerada familia de Nueva Inglaterra y su criada rebelde se encuentran atrapadas en una casa basada en la humillación y la crueldad, escapan a una fantasía de sexo, poder y venganza. Los espantosos asesinatos sin resolver que siguen no solo conmocionan al mundo, sino que dan origen a un ícono que se niega a vivir prisionera, optando en cambio por forjar su propia leyenda: impactante, monstruosa y gloriosamente libre.

El reparto adicional incluye a Billie Lourd, Joey Pollari, Sarah Paulson y Jessica Barden.

Lizzie Borden alcanzó notoriedad tras los asesinatos y su juicio, que recibió una amplia cobertura mediática en Estados Unidos, y ha permanecido como parte de la cultura popular estadounidense durante décadas. Ha sido retratada en numerosas adaptaciones cinematográficas, televisivas y teatrales, la más reciente en la serie de Lifetime "The Lizzie Borden Chronicles", protagonizada por Christina Ricci como Borden, y en la película de 2018 "Lizzie", protagonizada por Chloë Sevigny como el personaje principal y Kristen Stewart como una criada.

La serie fue creada y escrita por Brennan, y cuenta con la producción ejecutiva de Murphy, Brennan, Max Winkler, Eric Kovtun, Scott Robertson, Louise Shore, Nissa Diederich, Todd Kubrak, Carl Franklin y Tanase Popa. Winkler y Sarah Adina Smith dirigen la serie.

Temas Netflix

Series