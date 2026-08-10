Aseguran que Netflix canceló la versión de David Fincher de "El juego del calamar" + Agregar ámbito en









A pesar del éxito mundial de la serie original, la versión estadounidense del reconocido director fue desechada por la plataforma de streaming.

Cate Blanchett protagonizó un cameo sorpresa en el final de la serie original.

Sin dudas El juego del calamar se convirtió en uno de los mayores fenómeno de Netflix, pero el spin-off más esperado que surgiría de la serie coreana, según se informa, ha llegado a su fin.

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Desde que Cate Blanchett hizo su aparición sorpresa en el último episodio, se especuló con que David Fincher estaba preparando un spin-off estadounidense que continuaría los juegos mortales al otro lado del mundo. Ahora, parece que esos planes han sido abandonados oficialmente.

La versión de El juego del calamar de David Fincher fue cancelada Según el portal The Playlist, Netflix ya no seguirá adelante con el spin-off en inglés de El juego del calamar de Fincher, que llevaba mucho tiempo en desarrollo y que operaba bajo el título provisional de "Heckler". Fuentes cercanas a Fincher dijeron al medio que las prioridades de Netflix para la franquicia han cambiado después de años de desarrollo.

Originalmente, se planeó como una expansión en inglés de la serie, aunque se iba a filmar en el Reino Unido en lugar de en los EE. UU. Dennis Kelly, creador de Utopia, había sido vinculado para escribir la serie después de haber trabajado previamente con Fincher en una adaptación de Utopia para HBO que finalmente fue abandonada.

Sin embargo, perdió todo su impulso debido a una combinación de factores: múltiples cambios en la dirección ejecutiva de Netflix, el hecho de que Fincher se dedicara a otros proyectos como la película Las aventuras de Cliff Booth y el deseo de Netflix de desarrollar proyectos de El juego del calamar específicos para cada país, adaptados a los mercados internacionales individuales, en lugar de construir la franquicia en torno a un único spin-off estadounidense.

Toda la especulación y el revuelo inicial en torno al proyecto surgieron a raíz del cameo sorpresa de Cate Blanchett en el final de la serie original, donde apareció en la escena final como una reclutadora estadounidense en Los Ángeles. Pero, si bien muchos espectadores pensaron que esto era una señal de que el spin-off de Fincher se haría realidad, el creador de El juego del calamar, Hwang Dong-hyuk, negó rotundamente cualquier conexión entre ambos proyectos.

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