Película georgiana triunfó en festival de San Sebastián

Resistida por muchos debido a sus planos fijos, largos, oscuros y su argumento confuso, y alabada por otros por las mismas razones, la georgiana “Beginning” (título original, “Dasatkisi”) se alzó el sábado con los premios de Mejor Film, Dirección, Guión y Actriz del 68° Festival de Cine de San Sebastián. “Una llamarada de auténtico cine”, dijo el presidente del Jurado, Luca Guadagnino, el de la remake de “Suspiria”. No hubo disenso, en cambio, para los premios a la danesa “Druk” (título de venta, “Another round”, otra vuelta), donde cuatro amigos deciden vivir medio borrachos desde el desayuno: Mejor Actor (Mads Mikkelsen y otros tres), Premio Feroz de los cronistas españoles y, créase o no, Premio del organismo religioso Signis. Por rara coincidencia el Jurado Oficial también galardonó al documental de Julien Temple “Crock of Gold”, sobre Shane MacGowan, famoso borracho, y el japonés “Naku ko wa ineega” (estoy asustado) que pinta las consecuencias de embriagarse y salir desnudo a la calle.