Chiche Gelblung dado de alta y desde su casa: "No me acuerdo de nada"

Según declaraciones radiales, Gelblung explicó que todo se debió a un "episodio confusional, producto, aparentemente, de una infección de un pie".

"Se pensó que podía ser una neumonía, que no fue. En realidad tenía un pequeño foco en el pulmón y bueno, a las 48 horas, con el antibiótico, se fue", agregó en diálogo con Radio La Red.

Sobre la mañana de la internación, el periodista sentenció: "Yo no me acuerdo de nada. Ni me acuerdo que me haya despertado. Me dijo mi mujer (Cristina Seoane) que me desperté medio diciendo boludeces, y bueno, ahí me internaron".

En un principio, el portal InfoVeloz, donde Gelblung es director periodístico, informó que la internación se debió a un cuadro de sepsis y neumonía.

Yo no me acuerdo de nada. Me desperté medio diciendo boludeces, y bueno, ahí me internaron" (Chiche Gelblung en declaraciones radiales).

El animador se había sometido a un testeo de coronavirus que dio negativo.

El periodista consiguió este martes abandonar la sala de terapia intensiva del sanatorio porteño de Los Arcos donde se encontraba alojado desde el miércoles pasado.

Gelblung reaccionó de manera positiva al tratamiento durante su último día en el sanatorio, por lo que se le quitó el respirador. "En la jornada de hoy se le quitó el respirador", comunicaron este martes desde el portal que preside Chiche.

El parte médico difundido allí indicó que el periodista " sigue con un fuerte tratamiento de antibióticos a los que reacciona de forma positiva".

El conductor, de 76 años, conducía las mañanas de radio Colonia AM 550; pasado el mediodía de lunes a viernes podía vérselo en "Chiche 2020", en la señal de cable Crónica HD; y por las noches en la mesa televisada de "Polémica en el bar" en América.