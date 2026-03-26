FOPEA cuestionó a Manuel Adorni y recordó que los funcionarios deben rendir cuentas

La entidad advirtió sobre el impacto de las descalificaciones a periodistas tras los cruces en Casa Rosada y defendió el rol del periodismo en la democracia.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advirtió que los funcionarios públicos tienen la obligación de informar tras los episodios de hostilidad protagonizados por Manuel Adorni contra periodistas en la Casa Rosada . " O bligación inherente al cargo", señalaron.

El pronunciamiento se produjo luego de que el jefe de Gabinete utilizara términos peyorativos contra un cronista durante una conferencia de prensa, al señalar: “Apenas sos un periodista, no sos un juez” .

Desde FOPEA sostuvieron que este tipo de declaraciones reflejan una concepción equivocada del rol del periodismo y advirtieron que intentar establecer jerarquías sobre quién puede preguntar desvirtúa la rendición de cuentas en un sistema democrático.

La entidad, que agrupa a trabajadores de todo el país, remarcó que la labor periodística requiere un entorno de respeto mutuo y reglas claras , sin “intentos de amedrentamiento” por parte de funcionarios.

En esa línea, el comunicado subrayó que quienes ejercen cargos públicos no informan según su conveniencia, sino porque gestionan asuntos de interés colectivo. Por eso, explicar los actos de gobierno constituye una “obligación inherente al cargo” y no una decisión circunstancial.

FOPEA también cuestionó el uso de causas judiciales como argumento para evitar respuestas, al advertir que esa postura limita el acceso a la información. “Los funcionarios no deben dar explicaciones únicamente cuando son investigados: deben hacerlo de manera permanente, como parte de su responsabilidad”, indicó.

Por último, la organización alertó que la descalificación de las preguntas “corre el eje del problema” y afecta el derecho de la ciudadanía a comprender la gestión pública. En ese sentido, defendió las conferencias de prensa como herramientas clave para fortalecer la transparencia y garantizar el acceso a la información.

Manuel Adorni cerrará este viernes su ronda de respaldos con reunión y posible foto con Javier Milei

El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantendrán este viernes un nuevo encuentro cara a cara, en el que el mandatario buscará ratificar su respaldo político al funcionario tras semanas de exposición pública y luego de una ronda de fotos con diversos funcionarios.

El lugar de la reunión no fue confirmado, pero se espera que haya una nueva foto conjunta, luego de la imagen difundida el miércoles junto a Karina Milei, en una señal de apoyo interno dentro del Gobierno.

Tras el encuentro, ambos participarán de otra actividad: la inauguración del centro de formación de Capital Humano, dependiente del ministerio que conduce Sandra Pettovello, en lo que será una nueva aparición pública compartida.