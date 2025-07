Peter Jackson aseguró no estar "retirado" de la dirección de largometrajes

Conocido por éxitos como la trilogía de El Señor de los Anillos y King Kong, el cineasta neozelandés no ha dirigido un largometraje para cines desde El Hobbit: La Batalla de los Cinco Ejércitos de 2014. Ha dirigido algunos documentales para televisión, como They Shall Never Grow Old, en colaboración con la BBC, y The Beatles: Get Back para Disney+.