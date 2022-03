Will Smith se disculpó por golpear a Chris Rock: "Fue un comportamiento inaceptable"

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable", comienza la publicación que el artista escribió en las redes sociales.

Luego, afirma que "las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente".

View this post on Instagram A post shared by Will Smith (@willsmith)

Y añade: "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad".

En el texto, Smith también se disculpa con "la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo".

"Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros. Estoy trabajando en ello", concluye.

Así ha sido el momento La brutal agresión de Will Smith a Chris Rock en los #Oscars después de que el humorista hiciera un chiste sobre el corte de pelo de Jada Pinkett Smith. No, no estaba en el guion. Y la bofetada es real…

Will Smith quedó en el ojo de la tormenta cuando este domingo, en la entrega de los Oscar, saltó al escenario y abofeteó al comediante Chris Rock.

Antes, Rock había bromeado sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett, la esposa de Will Smith, que padece alopecia, una enfermedad que genera una severa pérdida de cabello. Smith se dirigió al escenario y le dio una bofetada. "¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca!", le gritó dos veces tras volver a su asiento.