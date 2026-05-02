Disney es sinónimo de contenido para niños en muchos casos, ya que presenta personajes y obras que cautivaron a los más pequeños a través de los años. Muchas veces, los padres no pueden engancharse con estas historias debido a que no están apuntadas a la audiencia adulta, pero la plataforma encontró una alternativa única.
Un nuevo mundo mágico: la serie de Disney que es ideal para ver con los más chicos
La obra disponible en la plataforma de streaming trae una propuesta fresca, que es ideal para ver junto a los niños por su entretenida trama.
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Si bien no deja de ser para los más chicos, la serie presenta una trama que puede mantener atrapado a su público sin tener en cuenta la edad. Emociones, amistad, misterios y escenarios únicos son parte de lo que hace grande a esta obra.
De qué trata La caverna encantada
La caverna encantada sigue la historia de Anna Salvatore, una nena de ocho años que creció viajando por Brasil junto a su padre, Paulo, un médico misionero que quedó viudo. Esa vida en movimiento hizo que Anna conociera distintos lugares desde muy chica, siempre acompañada por la curiosidad y por las enseñanzas de su papá. Todo cambia cuando Paulo recibe un llamado para participar en una misión riesgosa y decide llevarla al Internado Rosa dos Ventos, ubicado en un pequeño pueblo de San Pablo.
En ese lugar, Anna debe adaptarse a reglas nuevas, convivir con otros chicos y enfrentar la mirada estricta de la directora Norma y la inspectora Elisa, que intentan controlar cada movimiento dentro del colegio. La protagonista no atraviesa esa etapa sola: encuentra apoyo en Manuela, su nueva mejor amiga, y también en una mochila mágica capaz de transformarse en distintos momentos para acompañarla en sus aventuras.
A partir de su llegada, empieza a recorrer un internado lleno de rincones prohibidos, versiones sobre una caverna misteriosa y pistas vinculadas con su propia familia. Mientras intenta entender qué ocurre con Paulo y por qué el colegio guarda tantos secretos, la nena se apoya en sus nuevos amigos para enfrentar las reglas del lugar y descubrir un mundo que parece mucho más extraño de lo que imaginaba.
Disney+: tráiler de La caverna encantada
Disney+: elenco de La caverna encantada
- Mel Summers
- Isabela Souza
- Miguel Coelho
- Juju Penido
- Gabriel Avellar
- Theo Radicchi
- Wallentina Bomfim
- Clarice Niskier
- Pamella Machado
- Rosi Campos
- Magali Biff
- Phil Miler
- Luíza Tomé
- Andrey Lopes
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