Un nuevo mundo mágico: la serie de Disney que es ideal para ver con los más chicos + Seguir en









La obra disponible en la plataforma de streaming trae una propuesta fresca, que es ideal para ver junto a los niños por su entretenida trama.

Esta serie es ideal para ver con los más chicos, ya que le permite a los adultos divertirse por su atrapante trama. Freepik

Disney es sinónimo de contenido para niños en muchos casos, ya que presenta personajes y obras que cautivaron a los más pequeños a través de los años. Muchas veces, los padres no pueden engancharse con estas historias debido a que no están apuntadas a la audiencia adulta, pero la plataforma encontró una alternativa única.

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Si bien no deja de ser para los más chicos, la serie presenta una trama que puede mantener atrapado a su público sin tener en cuenta la edad. Emociones, amistad, misterios y escenarios únicos son parte de lo que hace grande a esta obra.

a caverna encantada Lourival Ribeiro/Divulgação SB La serie brasileña es una de las grandes apuestas de Disney. Lourival Ribeiro/Divulgação SB

De qué trata La caverna encantada La caverna encantada sigue la historia de Anna Salvatore, una nena de ocho años que creció viajando por Brasil junto a su padre, Paulo, un médico misionero que quedó viudo. Esa vida en movimiento hizo que Anna conociera distintos lugares desde muy chica, siempre acompañada por la curiosidad y por las enseñanzas de su papá. Todo cambia cuando Paulo recibe un llamado para participar en una misión riesgosa y decide llevarla al Internado Rosa dos Ventos, ubicado en un pequeño pueblo de San Pablo.

En ese lugar, Anna debe adaptarse a reglas nuevas, convivir con otros chicos y enfrentar la mirada estricta de la directora Norma y la inspectora Elisa, que intentan controlar cada movimiento dentro del colegio. La protagonista no atraviesa esa etapa sola: encuentra apoyo en Manuela, su nueva mejor amiga, y también en una mochila mágica capaz de transformarse en distintos momentos para acompañarla en sus aventuras.

A partir de su llegada, empieza a recorrer un internado lleno de rincones prohibidos, versiones sobre una caverna misteriosa y pistas vinculadas con su propia familia. Mientras intenta entender qué ocurre con Paulo y por qué el colegio guarda tantos secretos, la nena se apoya en sus nuevos amigos para enfrentar las reglas del lugar y descubrir un mundo que parece mucho más extraño de lo que imaginaba. Disney+: tráiler de La caverna encantada Embed - A CAVERNA ENCANTADA | Teaser Oficial | TV Zyn Disney+: elenco de La caverna encantada Mel Summers

Isabela Souza

Miguel Coelho

Juju Penido

Gabriel Avellar

Theo Radicchi

Wallentina Bomfim

Clarice Niskier

Pamella Machado

Rosi Campos

Magali Biff

Phil Miler

Luíza Tomé

Andrey Lopes

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