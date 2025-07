Prime Video reveló el primer tráiler de la segunda temporada "Gen V", serie derivada de "The Boys"

Esta nueva temporada de Gen V tiene eventos clave y revelaciones que se conectan directamente con el capítulo final de The Boys.

El pasado viernes, en el evento de Comic-Con en San Diego, los fanáticos llenaron el panel de Gen V mientras Prime Video estrenaba el tráiler oficial de la muy esperada segunda temporada de la aclamada serie ambientada en el mundo de The Boys , ganadora del Emmy.

El panel abrió con un saludo sorpresa de un integrante de The Seven y exalumno de la Universidad Godolkin, The Deep, interpretado por Chace Crawford, quien regresa como estrella invitada en la segunda temporada de Gen V.