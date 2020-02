Retorna un ícono del terror moderno: H. P. Lovecraft

El culto a Lovecraft y sus “mitos del Cthulhu”, cosmogonía dedicada a sostener la noción de que seres indescriptibles de otra dimensión alguna vez dominaron nuestro mundo, y en cualquier momento regresarán a hacerlo, volvió a popularizarse en la era de las redes sociales. Los fans de Lovecraft vienen haciendo cortos y mediometrajes sobre sus cuentos y el “círculo del Cthulhu”, que formaron escritores como Robert Bloch, August Derleth y Robert Howard, quienes en la década de 1930, e incluso luego de la muerte de Lovecraft en 1937, trabajaron en equipo en relatos que se enviaban unos a otros por carta y que terminaban publicados en revistas como “Weird Tales”. Según este tipo de colaboración epistolar, pero usando las redes sociales en vez del correo convencional, los fans modernos lograron hitos de la producción indie como el largometraje en blanco y negro “The Whisperer In Darkness” (“El que susurra en las tinieblas”), película de culto filmada al estilo del cine clásico de la Universal de los años ’30.

Con la nueva versión de “El color que cayó del cielo”, más la inminente “Underwater”, que se estrena en nuestro país el jueves 20 de este mes, el cine lovecraftiano parece haber encontrado su público. De hecho, sólo este 2020 hay al menos una docena de film sobre Lovecraft en postproducción o en rodaje no sólo en los Estados Unidos sino también en México, Inglaterra, España y cinematografías como las de Europa del Este o Escandinavia. Dirigida por el sudafricano Richard Stanley, el cineasta del film de culto “Dust Devil” (que fue despedido por Marlon Brando del set de “La isla de Dr. Moreau”, película que terminó dirigiendo John Frankenheimer), la nueva “Colour Out Of Space” logró buenas criticas al aggiornar a la sociedad de la era Trump la famosa historia de un meteorito que cae en una granja y va mutando las cosechas, los animales e incluso a los propios granjeros, aunque a pesar de la presencia de Nicolas Cage -o tal vez por culpa de ella, dado el estado decadente de su carrera- no logró una distribución importante a nivel internacional.

La historia ya había sido filmada en los años 50 por Daniel Haller, el director de arte de Roger Corman en una excelente película clase B con Boris Karloff y Nick Adams que solía alimentar las tardes de Cine de Super Acción televisivo. La misma historia fue objeto de una brillante parodia en el film “Creepshow”, de George Romero, con el mismo Stephen King -guionista de la película- interpretando al granjero que terminaba convertido en mutante lovecraftiano. De hecho, el auténtico pionero del cine sobre Lovecraft fue Corman, quien en medio de su serie de films sobre Edgar Allan Poe infiltró una adaptación de “El caso de Charles Dexter Ward”, de Lovecraft, con el título de “The Haunted Palace”, apenas un poema de Poe que permitía mantener la marca de esos exitosos films de terror gótico. En los años 80 fue Stuart Gordon y su productor Brian Yuzna los que mantuvieron el cine lovecrafitano con títulos de culto como “Reanimator” y “From Beyond”, memorables por su audacia para combinar terror con humor negro y escenas eróticas.

Con la flamante “Underwater”, una producción de la Fox, el cine lovecrafitano parece haber alcanzado un nivel de producción superior al del cine indie o las viejas películas clase B. Protagonizada por Kristen Stewart y Vincent Cassel, el film en realidad no adapta un relato especifico pero su director, William Eubank (“The Signal”) ha asegurado que cada detalle de su película surge de algún cuento del escritor de “Providence”, y en las entrevistas ha confirmado las referencias a Lovecraft que los fans venían discutiendo a través de las redes sociales. El film de Eubank, definible como “un alien bajo el agua”, ha conseguido buenas reseñas y razonables resultados en el box office, lo que augrura un buen desempeño de la ya mencionada nueva ola de cine lovecraftiano que este año brindará películas como la británica “Markham”, la checa “Psicopompos”, la comedia negra “Arkham Sanytarium”, y hasta otra nueva versión de “The Whisperer In Darkness”, el relato que inspiró uno de las obras maestras de la historieta de nuestro Alberto Breccia.