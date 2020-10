Show business

Queen lanza hoy un disco en vivo

Queen lanzará hoy un nuevo álbum en vivo para animar a sus seguidores “atrapados en casa”, que muestra lo más destacado de sus conciertos, desde Río a Sidney, durante los últimos siete años. Será la primera presentación de un disco en vivo del cantante Adam Lambert, ex concursante de “American Idol” que realiza una gira con la banda en reemplazo de Freddie Mercury. La planeada gira europea de la banda fue cancelada debido a la pandemia. “Live Around The World” incluye los 22 minutos del concierto benéfico Fire Fight Australia de febrero en Sidney, donde interpretaron los temas que tocó la banda original en 1985 en Live Aid, incluyendo “Bohemian Rhapsody” y “We Are The Champions”.