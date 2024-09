Soledad Fandiño reveló que fue intervenida por cáncer de mama: "Me estoy recuperando"

"Hoy quiero compartir algo muy personal con ustedes, algo que quizás pueda ayudar a muchas mujeres. Hace poco pasé por una cirugía, una etapa de mi vida que comenzó cuando mi intuición me dijo que algo no estaba bien , a veces nuestro cuerpo nos habla de manera sutil, y es importante escucharlo", comenzó su relato.

Y continuó: "El diagnóstico de cáncer de mama no es fácil, mucho menos las palabras que escuchamos de los demás, a veces sin querer, lo que dicen puede doler, o dar miedo o incertidumbre. Pero quiero que sepan que aunque no podemos controlar lo que los demás nos dicen sí podemos elegir cómo lo recibimos. Siempre debemos volver a escuchar esa voz interior , nuestra intuición que nos guía en momentos difíciles".

Por último concluyó: "Lo más importante es no quedarnos paralizados por el miedo. Hay muchas cosas que podemos hacer para sanarnos, para curarnos, para avanzar, actuar y buscar opciones y buscar apoyo es parte esencial del proceso, por eso les quiero agradecer a todos los que me dejaron un mensajito, los que estuvieron alrededor mío. Me estoy recuperando, estoy sanando y con toda la fe del mundo", y concluyó su mensaje tirando un beso.