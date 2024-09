Rompió el silencio la diputada acusada de ser la causante de la separación de Pampita y Roberto García Moritán

Respecto a una supuesta foto de ellos dos juntos, Fleites desmintió su existencia: "Desconozco de esta operación, pero si hay una foto es trucha". Para remarcar la distancia entre ellos, afirmó que fue "muy crítica de algunas cuestiones que él presentaba como legislador", dejando en claro la diferencia hasta en posturas políticas.

Fleites contó que le mandó un mensaje por privado a Pampita para "aclararle que esa supuesta vinculación que tenía con su marido no existía". Sin embargo, más allá de las justificaciones, la modelo no le contestó y la legisladora decidió pensar que fue porque "es una persona con muchos seguidores. Seguramente le habrá entrado en solicitud de mensajes".

El cruce por redes sociales de Pampita

La modelo compartió varios chats íntimos con su expareja, el ministro de Desarrollo Económico porteño, sobre los dichos de su separación y para desmentir las declaraciones del funcionario sobre que "hace un tiempo" ya no se encontraban juntos.

Se encontraban en una relación hace ya casi cinco años y habían tenido una hija de tres años en común. El político había publicado en su cuenta de X que "hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa", según comunicó al principio del mensaje.

Frente a esta afirmación, Pampita no se quedó callada y respondió: "Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha". Tras esto, la modelo compartió un total de 24 capturas de mensajes privados con su expareja que mostraban su vínculo afectuoso y amoroso.