Succession quedó en medio de un escandalo entre los hijos del magnate Rupert Murdoch

Desde que el programa de HBO , ganador de múltiples premios, se estrenó en 2018, se han trazado muchos paralelismos entre la familia ficticia de los medios, los Roy, y los Murdoch de la vida real. A pesar de esto, los creadores del programa no han dado ninguna confirmación explícita de ninguna inspiración directa.

Pero aunque suele repetir que la trama también tiene giros que evocan a la sucesión de los Sulzberger, la familia dueña del New York Times; o los Bancroft, que vendieron el Wall Street Journal a News Corp; y a cualquier disputa entre hermanos por los negocios que hicieron ricas a sus familias, el propio Amstrong admitió ante HBO que se apoya “profundamente” en la historia del clan Murdoch, dueño de News Corp (el grupo que controla, entre otros medios en el mundo, al Times, The Sun, el Wall Street Journal, el New York Post, la editorial HarperCollins y el canal de noticias Fox News).