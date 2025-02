Susana Giménez bancó a Javier Milei y aseguró: "Ahora ya no me da vergüenza decir que soy argentina"

Giménez reapareció en televisión y no esquivó ningún tema, en una entrevista con el canal Todo noticias (TN), donde ratificó una frase que tanto comentó: "El que mata tiene que morir" .

Además, celebró que cumpla con lo que prometió en campaña y añadió: "Ahora ya no me da vergüenza decir que soy argentina" .

A la hora de hablar sobre inseguridad, Giménez habló de la inseguridad y propuso un cambio radical: "En la Argentina habría que construir cárceles como las de Bukele".

"Es brutal la cárcel de Bukele. Acá están hacinados. Algo quiere decir que él haya bajado los homicidios de 2000 a cero", señaló.

También recordó la trágica muerte de su amigo Gustavo Damián, un episodio que la marcó para siempre.

"Cuando lo mataron de una forma cruel, sentí que no hay que ser hipócrita. Lo dije y lo repito: el que mata tiene que morir", sostuvo la diva.

Susana habló sobre su cruce con la "China" Suárez, su relación con Wanda Nara y su último encuentro con Jorge Lanata

Además de hablar de política y seguridad, Susana sorprendió al revelar una charla privada con la actriz Eugenia "China" Suárez.

Según contó, Suárez estaba convencida de que la diva la odiaba por su relación con el Wandagate.

"Me llamó alguien y me dijo 'estoy hablando con la China y cree que vos la odiás'. ¿Qué? Agarré el teléfono y le dije: 'China, yo a vos no te odio. ¿Por qué decís eso?'", contó entre risas.

Sobre su relación con la mediática Wanda Nara, aseguró que la admira, aunque no son amigas. "Me cae brutal. La familia es muy unida, la conocí tanto en París como en Milán", remarcó.

Antes de cerrar, Susana recordó su último cruce con Jorge Lanata en Miami y destacó su trabajo periodístico.

"Me lo encontré en Cipriani, lo abracé y le dije: 'Gracias por abrirles los ojos a los argentinos'. No me dijo nada porque era muy tímido, pero fue un tipazo", recordó con emoción.