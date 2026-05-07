Encontraron muerto a un gendarme en Salta y la Justicia investigará si se quitó la vida

Se trata de Gustavo Aquino de 28 años, que fue encontrado en su casa. Su muerte se suma a otros casos recientes vinculados a integrantes de fuerzas de seguridad.

La muerte de Aquino se suma a otros casos recientes vinculados a integrantes de fuerzas de seguridad en Tartagal durante 2026.

Un gendarme de 28 años fue encontrado muerto en su casa del barrio TGN, ciudad de Tartagal, Salta. El hallazgo se dio luego de que no se presentara a trabajar y ahora la Justicia investiga si se mató .

La víctima fue identificada como Gustavo Daniel Aquino , quien prestaba servicio en el Escuadrón 54 de Gendarmería . Su cuerpo fue encontrado luego de que compañeros de trabajo se acercaran hasta la casa porque no se había presentado a trabajar.

Medios locales informaron que fue allí cuando lo encontraron desvanecido y dieron aviso a la Policía. El alerta ingresó alrededor de las 10.30 al sistema de emergencias 911 y, cuando los efectivos llegaron al domicilio, constataron la muerte del gendarme en el lugar.

Posteriormente, intervino personal de Criminalística para realizar los peritajes correspondientes. Hasta el momento no trascendieron los resultados de la autopsia , aunque la principal hipótesis es que el joven se quitó la vida.

Aquino era oriundo de Formosa y vivía solo en la casa ubicada en la intersección de las calles 12 de Octubre y 13 de Septiembre.

Aquino era oriundo de Formosa y vivía solo en la casa ubicada en la intersección de las calles 12 de Octubre y 13 de Septiembre. Durante la mañana de este miércoles se confirmó oficialmente su identidad.

La muerte de Aquino se suma a otros casos recientes vinculados a integrantes de fuerzas de seguridad en Tartagal durante 2026. En enero, un soldado voluntario de 25 años que prestaba servicio en el Regimiento de Infantería de Monte 28 del Ejército Argentino fue hallado sin vida en su domicilio. Además, el pasado 1° de mayo, el suboficial retirado Carlos Héctor Vázquez murió por sobredosis en la provincia de San Juan.

Un policía federal se suicidó en Merlo y crece la preocupación por la crisis salarial en las fuerzas

Un efectivo de la Policía Federal Argentina se quitó la vida de un disparo en la cabeza dentro de su auto, en las inmediaciones de la terminal de Merlo. Tenía 44 años y, según fuentes oficiales, atravesaba una delicada situación económica que ya había manifestado en su entorno laboral.

El hombre se desempeñaba en el área de sistemas multitecnológicos y, de acuerdo con testimonios de sus compañeros, tenía dificultades para sostener sus gastos cotidianos. “No llegaba a fin de mes”, señalaron, y precisaron que incluso había solicitado autorización para realizar trabajos de delivery fuera de su horario habitual con el fin de complementar sus ingresos.

El hecho vuelve a poner en evidencia una problemática que, según fuentes del sector, se repite en distintas fuerzas de seguridad. En los últimos meses se registraron episodios similares protagonizados por efectivos que atravesaban situaciones personales y económicas complejas.