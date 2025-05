Sydney Sweeney adelantó detalles de la tercera temporada de la serie "Euphoria": "La más desquiciada"

“Siento un gran cariño por Cassie y la quiero muchísimo”, dijo. “Es una locura. Comete tantos errores. Tiene defectos en tantos sentidos, pero todo lo hace con amor… Es un cineasta brillante trabajar con Sam (Levinson), porque leo algo, lo llamo y le digo: 'Vamos a volvernos más locos'. Y él dice: 'Me apunto'. Y esta temporada es desquiciada”. Cuando le preguntaron si era más desquiciada que las temporadas anteriores, respondió: "Sí".

La actriz, que también apareció en The White Lotus y la película de comedia romántica Either But You, ha hablado sobre cómo el personaje ha afectado la percepción que la gente tiene de ella fuera de la pantalla chica.

“Creo que con la cantidad de acceso, las redes sociales y la cantidad de contenido que se publica sobre Cassie… a la gente le cuesta distinguir a los actores de sus personajes”, dijo. “Sobre todo con alguien como Cassie, que es odiada y amada, pero sin duda es un personaje complejo. Y creo que eso podría confundir a la gente, sin duda. Pero si me odian por las decisiones que toma mi personaje, entonces lo estoy interpretando correctamente”.

No se ha anunciado una fecha de emisión exacta para la nueva temporada, aunque los ejecutivos revelaron que debería llegar a principios de 2026.