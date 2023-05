The Last of Us frena la producción de su segunda temporada por la huelga de guionistas







Los programas de televisión y las películas que se han visto afectados desde que comenzó la huelga incluyen Stranger Things, Blade, Daredevil: Born Again, Yellowjackets y muchos más.

HBO

Según informa el portal Variety, las audiciones para la segunda temporada de la adaptación de The Last Of Us de HBO se suspendieron debido a la huelga de guionistas en Estados Unidos.

Fuentes cercanas a la producción de The Last Of Us confirmaron que el programa había comenzado los preparativos para su proceso de casting, pero se detuvo a principios de esta semana.

Otras fuentes le dijeron al mencionado medio que a los actores que audicionaban para la segunda temporada se les dijo que leyeran líneas directamente de The Last Of Us Part II , el juego de PlayStation del 2020 en el que se basará la segunda temporada de la serie de HBO. Variety también informa que, aunque las huelgas continúan, sin un final a la vista en este momento, la producción espera comenzar a filmar en Vancouver a principios del próximo año.

Según los informes, Craig Mazin, quien coescribió, codirigió y fue el productor ejecutivo de la adaptación de HBO, fue visto en huelgas en curso y actualmente no está involucrado en ningún trabajo de escritura, producción o casting para la segunda temporada debido a la huelga.

Neil Druckmann de Naughty Dog , quien creó la franquicia de juegos y co-creó, coescribió y codirigió el programa de HBO, tampoco está trabajando en la segunda temporada en este momento. Los programas de televisión y las películas que se han visto afectados desde que comenzó la huelga incluyen Stranger Things, Blade, Daredevil: Born Again, Yellowjackets, Abbott Elementary y muchos más.