Ulises Jaitt replicó un tuit de Natacha para advertir que no se iba a suicidar

Ulises denunció haber recibido amenazas por Instagram que estarían relacionadas al fiscal que trabaja en la causa de su hermana Natacha Jaitt.

Natacha Jaitt y Ulises Jaitt.

El hermano de Natacha Jaitt, Ulises, replicó el tuit que la modelo y actriz publicó un mes antes de morir tras denunciar que recibió amenazas vinculadas a un fiscal que trabaja en la causa de su hermana.

"AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy apegar ningún tiro, así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden tuit", había advertido Natacha en 2018.

Ahora, su hermano replicó el texto con pequeñas modificaciones y afirmó: "Por investigar la causa de mi hermana Natacha. AVISO: No me voy a suicidar, ni ahogar en una bañera. No me voy a pegar un tiro, no me drogo, así que si algo de todo eso pasa, NO, NO FUI. Guarden tuit".

https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2023/07/13/ulises-jaitt-replico-tuit-publico-hermana-natacha-antes-morir-998671-100341.png La denuncia de Ulises Jaitt La publicación se dio en un contexto en el que Ulises denunció haber recibido amenazas por Instagram que están relacionadas a un fiscal que trabaja en la causa de su hermana.

“Me denunció Cosme Iribarren, fiscal del caso Natacha, Entiendo que me quiere hacer una cama utilizando a un familiar. Su familiar fue quien hace más de un mes me amenazó por Instagram y me dijo ‘ya vas a caer’”, compartió Ulises en sus redes sociales. “Gracias a la denuncia que me hizo el fiscal pude advertir esto. Si no hubiera sido así no hubiese sabido nunca quizás quien fue el autor. Si leen bien, me amenazó un familiar del fiscal, pero Cosme Iribarren fue a denunciarme por ‘amenazas’ y pidió allanarme por haberle pedido solicitud de seguimiento al familiar que me amenazó”, siguió. Jaitt reveló cuál fue la decisión de la Justicia ante la denuncia presentada por el fiscal de la causa Natacha: “El juez de garantías no le dio lugar porque es un disparate lo que hizo. Apeló a la Cámara”. Y arremetió: “¡¡Me quieren callar!! El fiscal que tiene que investigar en la causa Natacha me armó esta causa. Me clavan flechazos en el pecho para detenerme. Iribarren hizo esta denuncia al otro día que declaró la testigo contra el perito forense, nada es casualidad”. “Seguiré investigando por la muerte de mi hermana con sus flechas judiciales encima. Justicia por Natacha”, concluyó.

