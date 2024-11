Un participante de "Bake Off Famosos" abandonó el reality: las razones detrás de la decisión

Anoche no hubo participante eliminado en Bake Off Famosos. El jurado de Bake Off Famosos, conformado por Christophe Krywonis, Damián Betular y Maru Botana, llamó a que pasen para adelante a Cande Molfese y Mariano Iúdica, ya que ambos tuvieron un flojo rendimiento en las pruebas, sin embargo otro participante tuvo una inesperada decisión.