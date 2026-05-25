Sindicatos convocan a un "abrazo" a la UOM y analizan medidas de fuerza tras la intervención judicial

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La concentración fue convocada para las 12 en la sede ubicada en Adolfo Alsina 485, en la Ciudad de Buenos Aires, y contará con la participación de sindicatos de las dos CTA, del Frente Sindical (FreSU), de la Asociación de Trabajadores del Estado, de la Mesa Sindical y de la Federación Aceitera, entre otras organizaciones.

Sindicatos convocan a un "abrazo" a la UOM y analizan medidas de fuerza tras la intervención y el desplazamiento de Abel Furlán.

Distintos sindicatos y organizaciones sociales se movilizarán este martes al mediodía frente a la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para realizar un “abrazo simbólico” en respaldo al gremio, luego del fallo judicial que dispuso la intervención de la organización y el desplazamiento de sus autoridades, encabezadas por Abel Furlán.

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La concentración fue convocada para las 12 en la sede ubicada en Adolfo Alsina 485, en la Ciudad de Buenos Aires, y contará con la participación de sindicatos de las dos CTA, del Frente Sindical (FreSU), de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), de la Mesa Sindical y de la Federación Aceitera, entre otras organizaciones.

Los manifestantes reclamarán el “cese inmediato” de la intervención judicial y la restitución de las autoridades electas de la UOM. Luego del “abrazo” al sindicato metalúrgico, los principales miembros del FRESU, la UOM, ATE, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros, Molineros y más de 140 entidades, se reunirán para evaluar la posibilidad de definir medidas de fuerza contra el fallo judicial, aunque Aguiar ya anticipó su propuesta: “El único camino es la huelga general por tiempo indeterminado”.

El fallo que anuló las elecciones El conflicto se originó luego de que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolviera anular las elecciones nacionales de la UOM, celebradas el 18 de marzo, y apartar de su cargo a Furlán, quien había sido reelecto en esos comicios.

La sentencia también dispuso la intervención judicial del sindicato por un plazo de 180 días, período en el que deberá realizarse una nueva elección de autoridades. La resolución además declaró nulos los comicios desarrollados en la seccional Campana, a partir de una causa impulsada por la opositora Lista Naranja, que denunció irregularidades en el proceso electoral llevado a cabo entre el 2 y el 4 de marzo de 2026. Según sostuvo el tribunal, las elecciones de Campana y la elección nacional eran “inescindibles”, por lo que la nulidad de la primera derivó en la invalidez de la segunda. Tras conocerse la decisión judicial, Furlán cuestionó duramente la medida y la calificó como “una vergüenza, claramente arbitraria, injusta y totalmente malintencionada”.

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