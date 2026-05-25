Elecciones: sondeo nacional revela un "empate técnico" entre Javier Milei y Axel Kicillof

Un informe de CEOP muestra paridad en intención de voto entre ambos dirigentes y confirma una fuerte polarización ideológica en el escenario político actual.

Javier Milei y Axel Kicillof lideran el voto con casi el 30% cada uno.

Una encuesta exclusiva para Ámbito reveló un escenario de empate técnico entre Javier Milei y Axel Kicillof , quienes encabezaron la intención de voto con niveles similares en un contexto de fuerte polarización política y creciente fragmentación del electorado.

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El estudio, elaborado por CEOP Latam sobre 2.400 casos a nivel nacional , posicionó a ambos dirigentes con un núcleo de intención de voto cercano al 30% , lo que los ubicó como los principales protagonistas del escenario electoral.

En ese marco, los datos de probabilidad de voto mostraron que Kicillof registró un 30,3% de voto seguro , mientras que Milei alcanzó un 29,9% , confirmando la paridad en el punto de partida de la competencia.

Sin embargo, al analizar el potencial de crecimiento, aparecieron diferencias: el actual gobernador bonaerense llegó a un techo del 45,8% , mientras que el Presidente alcanzó el 36,8% , lo que sugirió mayores posibilidades de expansión para el dirigente opositor.

El informe también desagregó el comportamiento por segmentos. Milei mostró fortaleza entre jóvenes, hombres y niveles socioeconómicos altos, mientras que Kicillof se posicionó mejor en sectores medios y bajos, mujeres y en el AMBA, consolidando dos bases electorales diferenciadas.

Otro dato relevante surgió del análisis ideológico. La sociedad apareció prácticamente dividida en dos grandes bloques: un 38,3% entre izquierda y centroizquierda frente a un 36,1% entre derecha y centroderecha, dejando al centro (9,5%) y a los indecisos (13,1%) como actores clave.

En paralelo, el relevamiento mostró que La Libertad Avanza concentró el 27% de cercanía política, mientras que el peronismo alcanzó el 32,7%, reflejando una disputa abierta entre ambos espacios.

image CEOP Latam

En términos económicos, el sondeo detectó otra grieta estructural: el modelo peronista se impuso con el 46,5% frente al 36,3% del modelo mileísta, incluso con ventaja en sectores moderados.

Sobre ese escenario, el director de CEOP, Roberto Bacman, afirmó: “Axel Kicillof y Javier Milei encabezaron las preferencias en torno al 30% de los votos. Una especie de empate técnico”.

El analista también remarcó el cambio estructural del sistema político: “Han dejado de existir las identidades tradicionales del voto”, al describir el fin del esquema histórico de representación.

En esa línea, advirtió que “la hipótesis de una sociedad fuertemente polarizada se confirmó con claridad”, al tiempo que señaló que el electorado se ordenó en torno a dos grandes visiones ideológicas en disputa.

Finalmente, Bacman sostuvo que el desenlace electoral quedó condicionado por los votantes del centro: “el resultado dependerá en gran medida de lo que ocurra con los sectores moderados e independientes”, que aparecieron como el espacio decisivo en un escenario abierto y competitivo.