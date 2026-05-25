Belgrano sigue de festejo: de cuánto es el premio económico que recibió por ganar el Torneo Apertura

El equipo cordobés se llevó u$s500.000 por consagrarse en el Torneo Apertura y aseguró ingresos clave para su futuro deportivo.

Belgrano de Córdoba se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 y, además del título, obtuvo un premio económico de u$s500.000 , un ingreso clave que forma parte del programa de incentivos de la Conmebol para fortalecer las ligas sudamericanas.

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El monto corresponde a un esquema de distribución impulsado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, que destina u$s10.000.000 anuales entre sus asociaciones miembro. En países con formato Apertura y Clausura, como Argentina, ese fondo se divide en premios de u$s500.000 para cada campeón .

Según explicó la Conmebol, el objetivo es mejorar la competitividad y el desarrollo del fútbol en la región mediante incentivos económicos directos a los equipos que se consagran en sus torneos locales.

En este caso, el beneficiario fue Belgrano, que además de la recompensa económica logró su primer título en la máxima categoría y aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2027 y al Trofeo de Campeones 2026.

Más allá del premio inmediato, la consagración también le garantiza al conjunto cordobés nuevas fuentes de ingresos : la clasificación a la Copa Libertadores 2027 y la participación en el Trofeo de Campeones 2026, competencias que implican premios adicionales, derechos televisivos y mayor exposición internacional.

Belgrano campeón Belgrano de Córdoba se consagró campeón del Torneo Apertura 2026.

En ese sentido, el título no solo representa un hito deportivo —el primero en la máxima categoría para el club— sino también un salto económico significativo, que le permitirá encarar el próximo mercado de pases con mayor margen y consolidar el proyecto institucional.

La final: una remontada histórica ante River en el Kempes

Belgrano selló su consagración tras vencer 3-2 a River Plate en el estadio Mario Alberto Kempes, en un partido que se definió en los minutos finales y quedó marcado por la intensidad.

El equipo cordobés comenzó en desventaja con un gol de Facundo Colidio, pero logró empatar a través de Leonardo Morales. En el segundo tiempo, River volvió a ponerse arriba con un tanto de Tomás Galván, lo que parecía encaminar el título para el conjunto de Núñez.

Sin embargo, el equipo dirigido por Ricardo Zielinski reaccionó en el cierre. A los 39 minutos, Nicolás “Uvita” Fernández empató de penal tras una mano sancionada por el árbitro Yael Falcón Pérez con intervención del VAR. Apenas tres minutos después, el propio delantero conectó una volea en el segundo palo tras un centro de Franco “Mudo” Vázquez para el 3-2 definitivo.

Uvita Fernández Belgrano River "Uvita" Fernández fue el héroe del "Pirata" en Córdoba.

El desenlace incluyó la expulsión de Eduardo “Chacho” Coudet por protestar y desató un festejo histórico para el Pirata, que dio vuelta el resultado en un tramo final electrizante.

Tras la consagración, el plantel celebró junto al público en el Festival Nacional del Cuarteto, donde compartió escenario con Carlos “La Mona” Jiménez en un clima de euforia total. “Córdoba está de fiesta porque Belgrano salió campeón”, expresó el cantante, mientras recibía una camiseta y la medalla del torneo.

El camino al título también tuvo su peso. Belgrano había terminado quinto en la fase regular y luego eliminó a su clásico rival Talleres, Unión de Santa Fe y Argentinos Juniors —este último por penales tras empatar sobre el final— antes de quedarse con la final ante River y escribir la página más importante de su historia.