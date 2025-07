Una modelo cubana sufrió un terrible accidente en Miss Universo al caer desde más de tres metros

Accidente reality miss universe El accidente de Laura Pérez en Miss Universo.

Mientras Laura era atendida por médicos, el programa continuó con un clima de incertidumbre. La producción aún no confirmó si podrá volver a competir, y la imagen del momento recorrió redes y portales de América Latina.

A través de un comunicado, Telemundo expresó tras la caída: "El desafortunado accidente ocurrido anoche en el programa 'Miss Universe Latina, El Reality' está bajo investigación. La seguridad y bienestar de nuestro talento y empleados siempre es nuestra máxima prioridad en todas nuestras producciones.

"Laura Pérez recibió atención médica de inmediato y esperamos que pueda participar en la final del programa esta noche“, amplió.

Tras un par de horas del accidente, Pérez realizó un posteo en su cuenta de Instagram en el que escribió: "Dios, dame la fortaleza, la salud y la energía para enfrentar esta noche uno de los retos más importantes de mi vida conquistar la corona de @universelatina La caída que sufrí anoche desde los arneses no detendrá mi propósito. De ayudar a los míos y hacerlos sentir orgullosos y de que sean tomados en cuenta. No me rindo, porque tengo un sueño que no es solo mío: es por mi país, por mi familia en Cuba, por quienes me vieron partir con una mochila llena de esperanza y de volver hecha alguien".

"Sé que Dios me cuidó anoche, y tengo la certeza de que me seguirá cuidando, como lo ha hecho desde que salí de Cuba. Gracias por sus oraciones, por sus palabras de aliento. Hoy, he puesto todo en las manos de Dios y sé que no estoy sola: cuento con el apoyo de todos los cubanos y todos los latinos que sueñan y luchan como yo, por un futuro mejor. Gracias, a todos de todo corazón por sus oraciones y los miles de mensajes de apoyo que he recibido", agregó.

Embed - Fan Page Oficial de Laura Perez en Instagram: "Dios, dame la fortaleza, la salud y la energía para enfrentar esta noche uno de los retos más importantes de mi vida conquistar la corona de @universelatina La caída que sufrí anoche desde los arneses no detendrá mi propósito. De ayudar a los míos y hacerlos sentir orgullosos y de que sean tomados en cuenta. No me rindo, porque tengo un sueño que no es solo mío: es por mi país, por mi familia en Cuba, por quienes me vieron partir con una mochila llena de esperanza y de volver hecha alguien. Sé que Dios me cuidó anoche, y tengo la certeza de que me seguirá cuidando, como lo ha hecho desde que salí de Cuba. Gracias por sus oraciones, por sus palabras de aliento. Hoy, he puesto todo en las manos de Dios y sé que no estoy sola: cuento con el apoyo de todos los cubanos y todos los latinos que sueñan y luchan como yo, por un futuro mejor. Gracias, a todos de todo corazón por sus oraciones y los miles de mensajes de apoyo que he recibido. #NuncaTeRindas #FuerzaYFe #DiosConmigo #LoLograré #LuchandoPorUnSueño #CubanosEnElMundo #LatinosUnidos #RetoDeVida #NocheEspecial #ConDiosTodoEsPosible #ElShowDebeContinuar #ComparteSiTeInspira #Apóyame #JuntosSomosMásFuertes A Telemundo realities y a Telemundo" View this post on Instagram A post shared by Fan Page Oficial de Laura Perez (@anyi_dancer99)

Quién es Laura Pérez y qué pasará con su participación en el reality

laura perez miss universo.webp Laura Pérez, modelo cubana de 26 años.

Laura Pérez, la modelo cubana que sufrió una caída en plena semifinal, continúa oficialmente en la final de Miss Universe Latina, aunque su participación dependerá de lo que indiquen los médicos en los próximos días.

Pérez, radicada en Florida, había llegado al Top 10 del certamen luego de superar varios desafíos y destacarse como una de las favoritas del público. Integró el equipo rubí, primero liderado por Zuleyka Rivera y luego por Andrea Meza, y se perfilaba como una firme candidata a la corona que se disputará en noviembre en Tailandia.

A pesar del susto, la producción confirmó que Laura sigue como finalista rumbo al lunes 21 de julio, fecha de la gran definición. Sin embargo, su regreso al escenario dependerá de su evolución y del visto bueno del equipo médico.

Por ahora, Telemundo no ha informado detalles sobre su estado, aunque las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y esperanza por su recuperación.

La gran pregunta sigue siendo si podrá volver a competir. Mientras tanto, el reality atraviesa uno de sus momentos más intensos: la emoción crece, pero también lo hace la certeza de que la seguridad de las participantes debe estar por encima del espectáculo.