La exvocalista de Agapornis será la representante argentina en Miss Universo 2025

Según informó el portal El Once, Masset se destacó en una reñida competencia, superando a su rival de La Pampa al sortear con éxito los desafíos del jurado y cautivar con su discurso.

“Como cantante, aprendí que no hay escenario pequeño para proyectarse y llegar a los corazones de los demás. Como Miss, aprendí que lo que brilla no es la corona, sino las acciones que la sostienen . Como mujer, entendí que lo más poderoso es una mujer decidida a hacer historia con su propia historia”, expresó Masset en la etapa final del concurso.

Ya entre las seis mejores del certamen, y en la previa a que el jurado tome la decisión final, Masset afirmó: “Hoy estoy acá porque creo que esta es una plataforma, no solamente de belleza, sino de propósito. Creo que realmente con mi historia de verdad puedo inspirar a otras personas, ya que he tenido logros, pero también vulnerabilidades . Como mujer, que ama la música y la utiliza como una forma de comunicar, quiero alzar mi voz y dar a conocer que la verdadera belleza empieza cuando abrazamos nuestra historia y la transformamos en fortaleza”.

Quién es Aldana Masset: de exvocalista de Agapornis a Miss Universo Argentina 2025

Aldana Masset combina una formación artística integral con un recorrido multifacético que la distinguió entre las candidatas.

Seguidora de la banda de cumbia pop Agapornis desde chica, tuvo la posibilidad de convertirse en su cantante en 2022 tras la renuncia de Melina Lezcano. Este logro representó un punto de inflexión en su carrera. La exposición, las giras y los escenarios reforzaron su perfil artístico y la hicieron más popular.

“Empecé a trabajar como modelo desde muy pequeña, al igual que en los concursos de belleza. Siempre me gustó todo este mundo, siento que nací para esto. No tengo recuerdo que no sea cantando frente a un espejo, caminando con zapatos en los pasillos y haciendo shows a toda mi familia”, recordó la joven.

A pesar de haber formado parte de la banda durante solo un año, contó que fue un aprendizaje muy intenso que le permitió ganar mucha seguridad y confianza en sí misma. Esa experiencia fortaleció sus capacidades para enfrentar a grandes públicos y momentos de presión, habilidades que le sirvieron en el camino hacia Miss Universo Argentina.

Aldana no solo es modelo profesional, sino también influencer y asesora de imagen.

Desde hace un año vive en Belo Horizonte, Brasil, junto a su novio futbolista Fausto Vera, que surgió del semillero de Argentinos Juniors y fue vendido inicialmente al Corinthians y ahora juega en Atlético Mineiro. El nacido en Hurlingham supo vestir la camiseta de la Selección Argentina (categorías formativas y Juegos Olímpicos 2021) y actualmente está en el radar de Boca Juniors.