Ana Nogueira, guionista de "Supergirl", escribirá la próxima película de "Wonder Woman"

Una nueva película de Wonder Woman es una de varias películas que se están preparando para el primer capítulo del nuevo Universo DC, que se titula “Dioses y monstruos”.

La dramaturga, actriz y guionista Ana Nogueira ha sido elegida para escribir Wonder Woman para DC Studios . Nogueira también escribió la próxima película Supergirl , que actualmente se encuentra en postproducción, junto con la versión de acción real de Teen Titans .

En junio, el codirector ejecutivo de DC Studios, James Gunn , anunció que se estaba escribiendo una nueva película de Wonder Woman junto con una serie de HBO ya anunciada, Paradise Island , que se centrará en la tierra natal de la superheroína, Themyscira, y cuyo desarrollo, según Gunn, “avanza lentamente, pero avanza”.

Gunn también dijo que Wonder Woman tendrá un enfoque muy distinto a lo que hemos visto antes.

Cómo fue la última adaptación de Wonder Woman en la gran pantalla

La última versión de Wonder Woman debutó en la gran pantalla en 2017 con Gal Gadot interpretando a Diana Prince en una historia de origen que la vio abandonar su idílico hogar con el piloto estadounidense Steve Trevor para unirse a la lucha en la Primera Guerra Mundial. Patty Jenkins dirigió la película con gran éxito, y Gadot apareció más tarde en Justice League, tanto en el estreno en cines de 2017 como en la versión del director de Zack Snyder de 2021, así como en la secuela de 2020 dirigida por Jenkins, Wonder Woman 1984. También tuvo un cameo en The Flash en 2023.