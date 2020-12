William Shatner en el mundo del blues

Ya en 1968, cuando se acababa de convertir en una celebridad gracias a la versión original de la serie “Viaje a las estrellas”, William Shatner editó su disco de culto “The Transformed Man”, donde este ícono de la cultura pop se animó a mezclar a Bob Dylan con Shakespeare en “Mr. Tambourine Man”. Con los años, el Capitan Kirk fue perfeccionando su estilo musical, que varía entre lo kitsch y lo brillante según sus performances, que para muchos tuvieron su momento culminante cuando intepretó una versión estilo psicodrama de “Rocket Man” de Elton John en la TV estadounidense. En este 2020, Shatner se teletransportó al mundo del blues para cantar o recitar clásicos del genero, apoyado por algunos guitarristas legendarios como el bluesman Albert Lee, el responsable del “Memphis Sound” Steve Cropper – el guitarrista de los Blues Brothers-, y Ritchie Blackmore, de Deep Purple. Shatner aplica su estilo a fondo en “Mannish Boy”, de Muddy Waters, y “Born Under A Bad Sign”, de Albert King, pero sorprende cuando canta de verdad en “I Can’t Quit You Babe” que el público conoce por Led Zeppelin. En medio de tanto blues, también hay una gran performance de un clásico de Cream, “Sunshine Of Your Love”.